Carson Branstine maakte dit jaar haar debuut op Wimbledon. De 24-jarige Canadees-Amerikaanse tennisster en model vocht zich door de zware kwalificaties en mocht in de eerste ronde meteen spelen tegen de nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka. Branstine maakte indruk op het heilige gras. Na afloop vertelde ze openhartig over haar optreden op Wimbledon.

In de eerste ronde van haar allereerste Grand Slam-toernooi stond Branstine direct tegenover haar grote idool: Sabalenka, de nummer één van de wereld. Hoewel Branstine het duel verloor met 6-1 en 7-5, wist ze de topfavoriete behoorlijk partij te geven. Vooral in de tweede set vocht ze dapper terug en hield ze het spannend tot het laatste moment, tot genoegen van de toeschouwers op het Centre Court.

Debuterend fotomodel twijfelt aan uiterlijk op Wimbledon: 'Heeft iemand nog een scrunchie?' Het debuterende fotomodel Carston Branstine heeft de eerste ronde van Wimbledon niet overleefd. De Canadese tennisster trof met nummer één van de wereld Aryna Sabalenka logischerwijs een lastige tegenstandster. Tijdens de wedstrijd had ze een typisch modellenprobleempje.

Een onverwacht warm moment met Sabalenka

Wat Branstine het meest bijbleef, was het warme compliment dat ze van Sabalenka kreeg nadat ze haar bij het net feliciteerde. "Je bent zo mooi", zei Sabalenka tegen haar. "Ik kon het niet geloven. En ik dacht: jij ook. En toen lachten we een beetje. Dat was ons gesprekje", vertelt Branstine over haar ontmoeting met de toptennisster.

Deze korte maar bijzondere uitwisseling liet een blijvende indruk achter en toonde een andere kant van de vaak felle Sabalenka. Branstine, die haar bewondert om haar vurige optredens en openheid, voelt zelfs een bijzondere klik met de drievoudig Grand Slam-kampioene. "Ik heb het gevoel dat ik vrienden met haar zou kunnen zijn. Misschien word ik dat uiteindelijk ook", aldus de debutante.

Dit fotomodel (24) maakt haar debuut op Wimbledon: buiten de baan steelt ze op andere manier de show De 24-jarige Carson Branstine maakte maandag haar debuut op Wimbledon. Ze speelde tegen de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka op het hoofdveld van het Engelse toernooi. Branstine staat naast haar tenniscarrière echter ook bekend om haar loopbaan als fotomodel.

Branstine open over online haat en zelfbeeld

Naast haar indrukwekkende optreden op Wimbledon stond Branstine ook in de schijnwerpers vanwege haar openhartigheid over de uitdagingen buiten de baan. Als model en tennisster kreeg ze veel te verduren op sociale media, waar ze werd geconfronteerd met haters die haar bijvoorbeeld 'alien' noemden vanwege haar bijzondere uitstraling.

"Mensen geven graag hun mening over dingen waar ze eigenlijk niets vanaf weten, maar mij stoort dat niet", reageerde ze op de ophef. "De twee meest voorkomende haatreacties bevestigen precies waarom ik een model ben. Dus ik denk: bedankt jongens, jullie zeggen niks wat ik niet weet. Ik noem mezelf de hele tijd een alien. Al mijn vrienden zeggen dan: Oh, wie is jouw celebrity-lookalike? Dat wordt juist gevierd in de modellenwereld", klinkt Branstine zelfverzekerd.

Beeldschone tennisster (24) zwijmelt over Novak Djokovic: 'Hoe hij me bedankte...' Voor Carson Branstine wordt Wimbledon een toernooi om nooit meer te vergeten. De Canadese tennisster knokte zich door de kwalificaties en mocht tegen nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka zichzelf en haar kunsten laten zien. Het 24-jarige fotomodel was kansloos op de baan, maar beleefde alsnog een hoogtepunt.

Tennis en modellenwerk: een unieke balans

Ondanks de kritiek blijft Branstine zich vol overgave richten op haar tenniscarrière. Ze noemt zichzelf voor 90 procent tennisser en voor 10 procent model. "Je moet je gevechten met mate kiezen", stelt ze. "Ik zou modellenwerk niet als een ontspannende hobby beschouwen, maar ik vind het wel leuk. Ik denk dat ik altijd wel iets stressvols nodig heb. Ik ben gewoon zo gebouwd."

Ze heeft contracten bij modellenbureaus Wilhelmina en The Outfit en werkte voor merken als Zara en Lululemon. Branstine begon al als kind met modellenwerk en liep rond haar zevende op de catwalk voor Nordstrom. Tijdens haar tienerjaren lag het even stil, maar ze pakte het weer op tijdens haar studie. Ze werkte ook als bezorger om haar rekeningen te betalen, omdat modellenwerk toen vooral een hobby was. Ondanks alles blijft tennis haar grootste passie, waarmee ze zowel op als naast de baan opvalt.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.