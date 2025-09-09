De tenniskalender puilt uit van de toernooien. Het is dus passen en meten om zo nu en dan vrijaf te vinden. Toch is het de Oekraïense toptennisster Marta Kostyuk gelukt. Tijden haar 'pauze van 100 uur' verwende ze haar volgers.

De 23-jarige Kostyuk heeft onlangs de US Open achter de rug. In New York zette ze haar beste prestatie ooit neer, door de vierde ronde te bereiken. Daarin was de Tsjechische Karolína Muchová te sterk. In het dubbelspel werd Kostyuk in de achtste finales uitgeschakeld met haar Roemeense partner Elena Ruse. Daarna was het tijd om te koken, rusten en op te laden.

Kostyuk verwent volgers

'100 uur van de tour af', schreef Kostyuk bij een reeks beelden van haar vrije dagen. Op de eerste foto was ze zelf te zien, met een zwarte bikini zittend op een strandbed. Ook haar hondje Mander Schudel, die een eigen Instagrampagina heeft, kwam zo nu en dan voorbij.

Toch was het niet alleen uitrusten en opladen van Kostyuk deed. Er werd wel degelijk gewerkt. De Oekraïense deelt een video dat ze zich in het zweet werkt in de sportschool van het hotel waar ze verbleef. Ook deed ze sprintwerk op de tennisbaan en toonde ze haar kunsten in het zwembad. Kostyuk deed een salto voorover vanaf de duikplank.

Levensloop

Kostyuk begon al vroeg met tennissen. Hoe kan het ook anders, met een moeder (Talina Beiko) die op WTA-niveau tenniste. In 2017 won ze de Australian Open voor junioren en het dubbeltoernooi van de US Open. Een jaar later debuteerde ze op 15-jarige leeftijd op een Grand Slam. Kostyuk kwam meteen tot de derde ronde op de Australian Open.

In 2023 won de Oekraïense haar eerste WTA-titel in het enkelspel. Dat jaar trouwde ze ook op Cyprus met Heorhii Sudakov.