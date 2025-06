Toptennissters vieren speciale dag in spectaculaire outfits, fans kunnen ogen niet geloven

De ene toptennisser speelt direct na Roland Garros een nieuw toernooi, terwijl anderen genieten van hun vrije tijd. De Oekraïense tennissters Dayana Yastremska en Marta Kostyuk kozen voor het tweede en lieten hun fans smelten.

De toptennissters planden een chique avond uit een daarbij hoort natuurlijk de juiste kledij. Yastremska en Kostyuk liepen rond in prachtige jurken vol glitter en glamour. Ze gingen op de foto met olympisch judoka Daria Bilodid.

De 25-jarige Yastremska was vorige maand jarige, maar vierde nu pas een feestje. Dat is natuurlijk beter ná Roland Garros dan vóór het grandslamtoernooi in Parijs. "De sportploeg was bijeen voor de verjaardag van de prachtige Yastremska. De laatste keer dat we zo'n line-up zagen, was tijdens de Olympische Spelen in Parijs", schrijft de judoka op Instagram. Fans kunnen hun ogen niet geloven.

Artikel gaat verder onder de foto.

De nummer 45 van de wereld liet zelfs een professionele video van haarzelf schieten. Ze leek behoorlijk trots op haar gloednieuwe glitterjurk. "De droomjurk voor mijn 25ste verjaardag", schrijft ze op Instagram.

Roland Garros-winnares Coco Gauff spreekt zich uit over gevoelens rond Donald Trump Toptennisster Coco Gauff heeft zich uitgesproken over president Donald Trump. De 21-jarige Amerikaanse won zaterdag Roland Garros door Aryna Sabalenka te verslaan. "Ik voelde me somber."

Prestatie in Parijs

Yastremska heeft een aardig Roland Garros achter de rug. Ze werd in de derde ronde verslagen door de Russin Liudmila Samsonova: 6-2 6-3. Dat is een evenaring van haar beste prestatie op het Franse gravel. In 2024 haalde ze de halve finale op de Australian Open.

Haar vriendin Kostyuk presteerde een stuk minder op Roland Garros. De Oekraïense is de nummer 26 van de wereld, maar ging verrassend onderuit in de eerste ronde tegenover de Tsjechische Sara Bejlek.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.