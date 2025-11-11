Alleen al aan ontslagpremies heeft José Mourinho een fortuin verdiend. Onlangs werd de 62-jarige oefenmeester nog ontslagen bij Fenerbahçe, dat hem bijna 8,9 miljoen euro meegaf. Van dat bedrag had Mourinho best zijn openstaande rekening kunnen betalen. Alleen dat deed hij niet.

The Special One werd in de zomer van 2024 aangesteld bij Fenerbahçe. Het doel: de kloof met aartsrivaal Galatasaray verkleinen en plaatsing voor de Champions League veiligstellen. Kampioen werd Mourinho niet, wel haalde hij de voorrondes van het miljardenbal. Nadat de Portugees dit seizoen in de play-offs werd uitgeschakeld door Benfica viel toch het doek.

Oprotpremie

Mou zal er niet minder om hebben geslapen, gezien het feit dat Fenerbahçe hem een oprotpremie van 8,9 miljoen euro meegaf. Wel trapte hij in de media nog even na richting Fener toen hij de kans kreeg. "Ik heb een fout gemaakt door naar Fenerbahçe te gaan. Het is geen club die mijn niveau waardig is. Maar ik heb alles gegeven tot de laatste dag. Met mijn terugkeer naar Benfica ben ik weer op mijn niveau", snauwde Mourinho.

Openstaande rekening

Inmiddels is Mourinho dus werkzaam in Portugal, maar in Turkije zijn ze nog altijd druk met hem. Dat komt omdat de Portugese oefenmeester nog een gigantische rekening open had staan in het hotel waar hij verbleef. Naar verluidt woonde The Special One in een van de meest chique suites van Istanboel. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan.

Volgens het Turkse medium Yenicag Gazetesi zou Mourinho een rekening hebben gehad van 36,5 miljoen Turkse lira. Omgerekend naar euro's is het niet zo veel als het doet lijken: ongeveer 750.000 euro. Dat bedrag tikte Mourinho niet zelf af, maar dat moest Fenerbahçe doen schrijven ze in Turkije. The Special One heeft hoe dan ook een onuitwisbare indruk achtergelaten. In de vorm van zijn hotelrekening welteverstaan, niet op sportief vlak.