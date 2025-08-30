Trainer José Mourinho heeft er een handje van om op twee manieren rijk te worden: als trainer van de grootste voetbalclubs in Europa, maar ook als 'mislukte' trainer bij evenzoveel topteams. Zijn ontslagen zijn talrijk en nu hij ook de Turkse topclub Fenerbahçe vroegtijdig moet verlaten, schrijft hij weer een aanzienlijk bedrag aan ontslagvergoeding bij op zijn bankrekening. Een overzicht van het immense bedrag dat de Portugees de afgelopen jaren bij elkaar spaarde.

Mourinho faalde in de missie om met de Turkse topclub Champions League-voetbal te halen. In de laatste voorronde werd hij door het Portugese Benfica van de competitiefase gehouden. Zo kwam er na ruim een jaar alweer een einde aan het dienstverband van Mourinho bij Fenerbahçe. Vervelend voor hem en de club, maar vooral voor de Turken. Zij moeten de Portugese toptrainer een riante vergoeding meegeven omdat hij zijn contract niet af mag maken.

Chelsea ontsloeg Mourinho twee keer

Volgens lokale media krijgt Mourinho liefst 8,9 miljoen euro als ontslagvergoeding. Dat bedrag had hij in zijn contract laten zetten. Opgeteld bij de andere bedragen die hij al kreeg na mislukte avonturen, gaat het bedrag door een magische grens heen. 'The Special One' heeft in zijn carrière inmiddels al meer dan 100 miljoen euro verdiend door vroegtijdig de laan uitgestuurd te worden bij diverse clubs. Chelsea spant de kroon wat dit onderwerp betreft, want de Londense club ontsloeg Mourinho twee keer: in 2007 én 2015 moest hij vroegtijdig het veld ruimen.

Meer dan honderd miljoen euro

De kosten voor Chelsea: dertig miljoen euro. Manchester United volgt de Premier League-genoot op de voet met een overschrijving van liefst 23 miljoen euro richting de bankrekening van Mourinho. Ook Real Madrid betaalde met twintig miljoen euro fors voor het afscheid van de trainer. Tottenham Hotspur (17,3 miljoen euro) deed eveneens een flinke duit in het zakje. Bij AS Roma was de vergoeding bescheiden in vergelijking met de rest: 3,4 miljoen euro. Het totaal - schrik niet - komt qua ontslagvergoedingen voor Mourinho uit op een slordige 102,7 miljoen euro.

Geïnteresseerden: opgelet

De nieuwe club van Mourinho na het ontslag bij Fenerbahçe is nog niet bekend, maar geïnteresseerden halen met de Portugees niet alleen een toptrainer in huis. Hij is ook gehaaid in de contractonderhandelingen en haalt er voor zichzelf het beste uit. Als het dan geen goed huwelijk blijkt, dan is Mourinho degene die daarvan profiteert. Zo redt hij aan twee kanten zijn eigen hachje.