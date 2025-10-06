Een opvallend bericht uit Duitsland. Daar is een van de bekendere voetballers uit het land in opspraak geraakt. Leroy Sané (29) liet buiten de lijnen van zich spreken, maar niet in positieve zin.

Volgens de Duitse krant Bild heeft Sané zondagavond rond 23.00 uur op het Oktoberfest in München, in de overvolle en populaire Weinzelt-tent, ruzie gemaakt met Bayern-fans. Het kwam zelfs tot een kleine vechtpartij waar veel mensen getuigen van waren.

Ruzie met Bayern München-fans

De Duitse krant meldt dat een tafel met Bayern-supporters de 29-jarige vleugelaanvaller begon te provoceren over zijn transfer naar Galatasaray. Ze schreeuwden dingen als 'Gala is shit' toen de speler voorbijkwam. Sané reageerde en confronteerde hen, waarna de situatie escaleerde met wat geduw en getrek. Beveiliging moest ingrijpen. Uiteindelijk werd de boel gesust. Volgens de Duitse krant werd de politie dan ook niet ingeschakeld.

Les geleerd door Sané

De Duitse international geeft tegenover de krant toe dat de situatie een les is voor de toekomst: "Ik werd een paar minuten lang persoonlijk geprovoceerd en beledigd, net als mijn club, Galatasaray. In de hete sfeer werd ik geduwd en daarna ontstond er een kleine vechtpartij. Natuurlijk had ik rustig moeten blijven. Ik neem dit als een les mee."

De 29-jarige vleugelaanvaller ruilde de Beierse club deze zomer in voor Galatasaray.. In Istanbul heeft hij dit seizoen één doelpunt en twee assists in negen wedstrijden op zijn naam staan.

Sané brak als tiener door bij Schalke 04. Daar verdiende hij een toptransfer naar Manchester City, waar hij vier jaar speelde en uiteindelijk terugkeerde naar Duitsland om voor Bayern München te spelen. In totaal vierde hij al zes keer de landstitel. Sinds deze zomer beproeft hij dus zijn geluk bij Galatasaray.

