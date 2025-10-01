Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk sprak dinsdagavond duidelijke taal na de nederlaag tegen Galatasaray in de Champions League. Hij is enorm teleurgesteld en trekt zijn conclusie. "Ik haat verliezen."

"Het moet beter", zei de Oranje-international, nadat zijn ploeg tegen Galatasaray in de Champions League met 1-0 ten onder was gegaan. Het was de tweede nederlaag op rij voor de Engelse kampioen na het verlies zaterdag bij Crystal Palace (2-1). "We moeten de kansen benutten, vandaag geen strafschop weggeven en geen domme fouten maken."

Van Dijk erkende dat het benoemen van de problemen makkelijk is. "Het gaat erom ze op te lossen. Ik haat verliezen. Er is geen reden voor paniek, maar er moet zeker verbetering komen", zei de Nederlandse verdediger op Amazon Prime.

'Gewoon slecht'

Hij had lichtpuntjes gezien vergeleken met de nederlaag bij Crystal Palace, de eerste in de competitie van dit seizoen. "Zeker wat betreft de bereidheid om voor elkaar te werken ging het beter. Maar dat kon ook haast niet anders, omdat het in het weekend gewoon slecht was."

Coach Arne Slot was teleurgesteld over het resultaat, maar had ook verbetering gezien ten opzichte van zaterdag. "In de eerste helft, de manier waarop we speelden, de manier waarop we de wedstrijd controleerden, het aantal keren dat we onze aanvallers in veelbelovende posities kregen. Na rust was dat veel minder. Maar ik denk niet dat er in de tweede helft veel speeltijd was. Hun spits lag vier of vijf keer op de grond, er waren wissels, blessures."

Slot wilde niet te zwaar tillen aan de tweede nederlaag in vier dagen. "Het komt ook door het speelschema. Uit tegen Galatasaray is geen gemakkelijke wedstrijd, net als tegen Palace. En nu moeten we uit tegen Chelsea, ook lastig", aldus de Nederlandse coach, die doelman Alisson zag uitvallen met een blessure.

