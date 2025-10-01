Liverpool verloor dinsdagavond in de Champions League met 1-0 van Galatasaray en dat was de tweede nederlaag op rij voor de ploeg van coach Arne Slot. De Nederlandse hoofdtrainer werd afgelopen seizoen constant bejubeld, maar krijgt het na de zeperd in Turkije zwaar te verduren in de Britse media.

Het was pas de tweede keer sinds Slot vorig jaar tekende bij Liverpool dat zijn ploeg twee duels op rij verloor. Crystal Palace was afgelopen weekend in de Premier League te sterk en Galatasaray won in de Turkse heksenketel met 1-0. De zorgen nemen dan ook toe bij Liverpool, want ook in de eerste weken van het seizoen liep het nog niet echt lekker. Toen won het echter bijna elke keer door een late goal.

'Daar zal hij spijt van hebben'

Dat gebeurde niet in Istanboel en dus werd er ook kritisch gekeken naar de keuzes van Slot. Hij besloot om sterspeler Mohamed Salah en recordaankoop Alexander Isak op de bank te zetten, maar dat bleek niet de juiste oplossing. "De keuze om Jeremie Frimpong te laten starten in plaats van Salah werkte averechts. Het is een experiment dat de prullenbak in kan tenzij het echt noodzakelijk is", schreef The Liverpool Echo.

Ook The Sun kwam nog even terug op de opstelling van de Nederlandse coach: "Slot zal ongetwijfeld spijt hebben van zijn beslissing om Salah en Isak op de bank te laten zitten tot de tijd begon te dringen. Ze hebben nu twee keer verloren in vier dagen. Deze nederlaag was net zo erg en mogelijk nog kostbaarder doordat doelman Alisson geblesseerd uitviel en een twijfelgeval is voor de wedstrijd van zaterdag tegen Chelsea."

'Geen schim van de ploeg van vorig jaar'

Galatasaray wist veelvuldig gevaarlijk te worden en dat baart zorgen volgens Daily Mail: "Slot weet dat zijn team verdedigend een schim is van de ploeg van vorig seizoen en dus moeten ze dat flink verbeteren als ze in mei tot de kampioenen van het continent willen worden gekroond."

De BBC kwam tot nagenoeg dezelfde conclusie, maar dan over het spel in algemene zin: "Liverpool haalde opnieuw niet het niveau van vorig jaar en ging ten onder in een intimiderende en oorverdovende arena in Istanboel."

