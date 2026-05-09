Het leven lacht Kenneth Taylor toe in Rome. Na zijn transfer van Ajax naar Lazio Roma afgelopen winter is de 23-jarige middenvelder volledig opgebloeid. Samen met vriendin Jade Anna van Vliet geniet hij volop van alles wat de Italiaanse hoofdstad te bieden heeft, zowel binnen als buiten het veld.

In de chique wijk Parioli heeft Taylor snel zijn draai gevonden. De Nederlander gaat dagelijks een praatje aan met de slager, de koffietenthouder en de garagebeheerder in zijn buurt. "Dat zijn enorm grote Lazio-fans en ze laten me blijken hoezeer ze me waarderen. Die passie is geweldig en motiveert me nog meer te geven", aldus de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.

Thuis wacht vriendin Jade Anna van Vliet en ook daar heeft Taylor het naar zijn zin. "Jade zorgt echt heel erg goed voor me en ik voor haar. Zij doet elke dag haar werk als influencer en ik voetbal. We zijn een fantastisch team. Dat helpt wel", vertelt hij trots. De 21-jarige Van Vliet bouwde op jonge leeftijd een grote naam op via YouTube, Instagram en TikTok en runt inmiddels haar eigen supplementenmerk. Ze is bovendien sinds kort gecertificeerd pilatesinstructrice.

Hoewel ze met Taylor in Rome woont, vliegt Van Vliet regelmatig terug naar Nederland voor haar werk. Zo stond ze onlangs nog in de Johan Cruijff ArenA om er een reformerles te geven. "Een droom die uitkomt", schreef ze op Instagram. Thuis in Rome zorgt hond Navy voor de nodige ontspanning. "Ik houd echt van honden. En hem uitlaten na de training is echt een van de mooiste momenten van de dag", lacht Taylor.

Op het veld gaat het eveneens voor de wind. Taylor stond drie dagen na het tekenen van zijn contract al in de basis bij Lazio en is er sindsdien nooit meer uit het elftal verdwenen. Negentien basisplaatsen, drie goals en twee assists als resultaat, waarmee de Nederlander heeft zich in Rome in korte tijd onwijs populair heeft gemaakt.

Toch was het wel degelijk wennen voor de 23-jarige uit Heilo. De Serie A is een stuk volwassener en zakelijker dan de Eredivisie. "Het is vrouwen en kinderen eerst", zegt Taylor. Trainer Maurizio Sarri belegde speciale meetings met hem over druk zetten en positioneren zonder bal. "Bij Ajax was ik gewend één-op-één te spelen. Hier sta ik veel meer in de zone. Daar werd ik best vaak op gecorrigeerd en heb ik inmiddels grote stappen in gezet."

Bekerfinale en WK in het vizier

Woensdag 13 mei wacht Taylor nog een bijzonder moment: de Coppa Italia-finale tegen Internazionale in het eigen Stadio Olimpico. "Als we de beker winnen, dan wordt het een heel groot feest met onze supporters", kijkt hij reikhalzend vooruit. Internazionale is voor Taylor wel de favoriet. "Die club is niet voor niets met ruime voorsprong kampioen van Italië geworden. Maar ik zie zeker kansen."

En dan is er nog het WK. Taylor maakt de tweede seizoenshelft indruk en bondscoach Ronald Koeman heeft hem op de radar. Toch houdt de middenvelder zijn hoofd koel. "Ik heb vaker contact met de bondscoach gehad en ik weet hoe hij over me denkt. Hij weet wat hij aan me heeft, maar uiteindelijk is het zijn keuze me wel of niet op te roepen", zegt hij nuchter. Op 25 mei maakt Koeman zijn selectie bekend.

