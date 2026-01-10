Ook in Brazilië is het winterstop en dus kunnen de spelers daar even genieten van wat dagen vrij. Memphis Depay kan echter maar moeilijk stil zitten en blijft aan het werk. Dit keer aan zijn muzikale carrière.

Op zijn Instagram Story deelt de Oranje-topscorer een plaatje dat hij in de studio zit. Dat doet de spits niet alleen, maar samen met MC Caverinha.

Collab

Caverinha is een bekende Braziliaanse rapper. Hij is pas 17 jaar oud maar heeft toch al meer dan 4 miljoen volgers op Instagram. Op jonge leeftijd brak hij door nadat hij van funk naar 'trap' muziek ging. Op Spotify heeft de jonge Braziliaan momenteel 1,3 miljoen luisteraars per maand. Genoeg redenen voor Memphis om met Caverinha in de studio te duiken. Binnenkort kan er dus een nummer van het tweetal verwacht worden.

Memphis timmert naast het veld ook al jaren aan de weg met zijn muziekcarrière. In 2018 bracht hij voor het eerst een nummer uit en sindsdien is hij los. Zo bracht hij eind 2025 nog een nummer uit waarin hij uithaalde naar de bekende Nederlanse rapper Hef.

Corinthians

Memphis streek in 2024 neer bij het Braziliaanse Corinthians, na avonturen bij Atletico Madrid, Barcelona, Olympique Lyon en Manchester United. De aanvaller begon zijn glansrijke carrière bij PSV en mag zich inmiddels topscorer aller tijden van het Nederlands elftal noemen. In Brazilië maakt Memphis zich klaar voor het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar treft Nederland Japan, Tunesië en een nader te bepalen land uit de play-offs.

Corinthians eindigde afgelopen jaar op de dertiende plek in de Braziliaanse competitie. Memphis speelde 23 van de 38 wedstrijden en was daarin goed voor zes goals en drie assists. Zijn contract loopt komende zomer af, maar een nieuwe verbintenis is nog niet in de maak. De club liet aan transfergoeroe Fabrizio Romano weten 'dat ze wachten op het juiste moment om Memphis te benaderen'.