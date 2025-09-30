Voor Noa Lang is zijn transfer van PSV naar de Italiaanse topclub Napoli nog bepaald niet geworden wat hij ervan hoopte. De Oranje-international komt nauwelijks aan spelen toe in de Serie A. Toch heeft Lang wat te vieren, want hij maakt een enorme financiële klapper dankzij de verkoop van zijn villa.

Lang was de afgelopen twee seizoenen één van de sterkhouders van PSV en werd met de club ook tweemaal landskampioen. Door zijn prestaties verdiende hij een transfer naar de regerend landskampioen van Italië. Napoli telde deze zomer liefst 28 miljoen euro neer voor de vleugelaanvaller, maar een succes is de transfer van Lang nog niet. Coach Antonio Conte lijkt het niet echt in hem te zien zitten, want hij kwam vooralsnog niet verder dan drie korte invalbeurten.

Lang verkoopt miljoenenvilla

Ondanks die moeizame start in Napels heeft Lang binnenkort toch wat te vieren. De voetballer zette volgens Bekende Buren twee weken geleden zijn miljoenenvilla in Waalre te koop en die zou nu al verkocht zijn. Dat terwijl de vraagprijs maar liefst 1.495.000 euro bedroeg. Ondanks dat enorme bedrag is het huis nu al onder voorbehoud verkocht.

Lang zou daarmee flink wat winst maken, want zelf kocht hij het huis voor 1.350.000 euro. Dat betekent dat hij uiteindelijk 145.000 euro heeft verdiend met de verkoop van zijn villa.

Enorm stuk grond

De koper krijgt flink wat waar voor zijn of haar geld. Het huis zelf heeft een oppervlakte van 244 vierkante meter en het hele stuk grond beslaat zelfs 836 vierkante meter. Daarnaast heeft het energielabel A, 24 zonnepanelen en een hybride cv-ketel. Het is dus erg energiezuinig.

Het huis telt drie grote slaapkamers, twee badkamers en ook is er voldoende opslagruimte. Ook is er dus een grote tuin en door al het groen om het huis heen, heeft de nieuwe bewoner ook genoeg privacy. De koper kan ook genieten van een verwarmd buitenzwembad.

Binnenkort bijzonder duel voor Lang

Wie weet dat Lang dankzij het financiële steuntje in de rug eindelijk zijn stempel kan gaan drukken bij Napoli. Daar krijgt hij woensdag misschien wel de kans voor tijdens de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Sporting CP. De Italiaanse landskampioen begon twee weken geleden aan het toerooi met een nederlaag bij Manchester City en kan de punten dus goed gebruiken. Over drie weken speelt Napoli een bijzondere wedstrijd voor Lang, want dan gaat de ploeg van Conte op bezoek bij PSV.

