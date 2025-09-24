Oranje-international Noa Lang maakte de veelbesproken overstap van PSV naar SCC Napoli. Vrijwel iedereen zag het voor zich: Lang florerend op de linkerflank, zijn flair en bravoure passend bij de vurige voetbalcultuur in Napels. Maar het begin van zijn avontuur is véél minder sprookjesachtig dan verwacht.

Lang houdt ervan om in the picture te staan binnen én buiten het veld, maar voorlopig geniet hij vooral privé van het Italiaanse leven, samen met zijn vriendin en kinderen. Hoewel Napoli nog ongeslagen is in de Serie A, zal de Nederlander van binnen koken. Hij speelde slechts zeventien minuten, en dat terwijl hij werd binnengehaald als een grote meneer voor liefst 25 miljoen euro.

Bijzondere cocktail van persoonlijkheden

Ondertussen wordt in Italië echter al flink gespeculeerd over de tegenvallende eerste weken van de voormalig aanvaller van Ajax, Club Brugge en PSV. De combinatie van trainer Antonio Conte en Lang leek vooraf al explosief. Beide mannen staan bekend om hun sterke persoonlijkheden en eigenzinnigheid. Het roept herinneringen op aan Langs eerdere confrontatie met voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag tijdens zijn tijd in Amsterdam.

Lang móét gaan spelen

Voor Lang is speeltijd van levensbelang. Met het WK in zicht hangt zijn plek bij Oranje aan een zijden draadje. Bondscoach Ronald Koeman stelt immers spelers op die aan spelen toekomen bij hun clubs. Lang heeft laten weten dat deelname aan het WK 2026 voor hem een absolute prioriteit is, omdat hij dan in zijn prime zit. Voor Lang is er nog maar één optie op weg naar het prestigieuze toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada: keihard werken, zijn trots opzij zetten en zich aanpassen aan de veeleisende aanpak van Conte. Alleen zo kan hij een vaste waarde worden bij Napoli.

PSV hunkert naar Noa Lang

Bij PSV zullen de gedachten ongetwijfeld zo nu en dan teruggaan naar een speler als Lang, zeker na het trieste nieuws over de knieblessure van Ruben van Bommel en het gebrek aan overtuiging bij de alternatieven. Ondanks de kritiek op zijn gedrag, zou Lang dé absolute sterspeler zijn bij de club waar hij zijn kwaliteiten al ruimschoots heeft bewezen. Als Lang nu de deur bij Napoli zou mogen sluiten, zou PSV zonder twijfel vooraan staan om hem terug te halen.

