Engelse international Chloe Kelly heeft zich openhartig uitgesproken over een moeilijke tijd in haar leven. Na slechte invloeden in haar tijd bij Manchester City had ze het zowel fysiek als mentaal erg zwaar. "Ik dacht: dit is onacceptabel."

De 27-jarige voetbalster vertelt in de podcast Happy Place over haar fysieke en mentale klachten. "Het was een donkere periode. Ik had veel problemen." Ze kampte met een angststoornis en wilde haar huis absoluut niet uit. "Niet eens om naar de winkel te gaan."

"Het werd zo erg, dat ik niet meer weg kon van de badkamervloer", vervolgt ze. "Omdat ik continu moest overgeven. Maar het was geen eetstoornis." Het was een gevolg vaan haar paniekaanvallen. "Soms dacht ik dat ik een hartaanval kreeg."

Kale plekken

Er waren nog meer lichamelijke gevolgen. “Ik raakte mijn haar kwijt", vertelt de Arsenal-aanvalster."Het viel gewoon uit. Ik dacht: dit is onacceptabel." Na een tijdje zag ze zelfs klae plekken op haar hoofd. Ze kreeg de diagnose alopecia. Dat houdt in dat het haar uitvalt als gevolg van bijvoorbeeld stress of hormonale schommelingen.

Op een gegeven moment was ze zelfs bang dat ze volledig kaal zou worden. "Dat was moeilijk, want uiterlijk is belangrijk voor me om me zelfverzekerd te voelen. Ik herinner me mijn eerste wedstrijd voor Arsenal, toen ik mijn kale plekken moest bedekken."

Kelly speelde in de jeugd bij Arsenal en keerde daar in januari van dit jaar terug. Dat was een kantelpunt. Bij Manchester City zat ze niet lekker in haar vel en de 'negatieve impact' van mensen bij de club lag aan de oorzaak van haar problemen. Bij de Gunners is ze volledig hersteld van haar klachten. Ze werd zelfs uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar door magazine Harper's Bazaar.