Topvoetbalster Lieke Martens openhartig over moederschap: 'Dat is altijd belangrijk voor me geweest'

Lieke Martens werd in februari moeder van zoontje Lowen. Op Instagram vertelt ze openhartig over haar eerste ervaringen als mama. Ze werd verrast door bijzondere kleine dingen.

Zo verwonderde het de voormalig Oranje-international dat ze meteen zo'n warm gevoel had toen haar baby werd geboren. "Het voelt zó vertrouwd, vanaf het eerste moment", aldus Martens. "Lowen is nu bijna drie maanden oud en we kunnen ons geen leven meer zonder hem voorstellen. We zijn zó gek op hem."

Benjamin van Leer

Martens en haar man Benjamin van Leer waren direct dolgelukkig met de geboorte van hun eerste kind. De twee trouwden in 2023. Van Leer is oud-keeper van onder andere Ajax en Sparta. Inmiddels is hij werkzaam als makelaar.

"Het allermooiste moment was de geboorte van Lowen", vervolgt Martens. "Dat eerste contact was onvergetelijk. En elke dag word ik heel blij van zijn lach."

Groot gezin

Nu ze zelf mama is, heeft ze ook nog meer bewondering voor haar eigen moeder. "Ik heb zoveel warmte en een hele fijne jeugd mogen ervaren. Dat fijne gevoel van thuis is altijd belangrijk voor me geweest, en dat is het nog steeds. Mijn moeder is bovendien een enorme doorzetter."

Martens komt uit een groot gezin. "Ik heb zoveel respect gekregen voor het opvoeden van vier kinderen", zegt de 32-jarige aanvalster van Paris Saint-Germain over haar eigen moeder. "Wij hebben er nu eentje en dat is al druk genoeg. Echt knap hoe mijn ouders dat hebben gedaan."

Afscheid Oranje Leeuwinnen

Voor haar zwangerschap nam Martens afscheid als international van de Oranje Leeuwinnen. Op 31 mei 2024 kwam ze voor het laatst in actie. In 2017 werd ze met de nationale vrouwenploeg kampioen van Europa. Twee jaar later werd ze uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld.