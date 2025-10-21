Italië is maandag opgeschrikt door een ernstig geval van supportersgeweld. Na een nederlaag hebben ultra's de bus van het rivaliserende team bekogeld in Toscane, met een tragische afloop tot gevolg.

SRS Sebastiani Rieti en Pistoia speelden tegen elkaar in de tweede klasse van het Italiaanse basketbal. Pistoia won met 73-88 en vertrok met de bus terug naar Toscane. Nog voor de snelweg bereikt werd, ging het helemaal mis.

Ultra’s van SRS Sebastiani Rieti konden de nederlaag niet verkroppen en zochten vergelding. Ze bekogelden de bus, volgens inzittenden vooral met stenen. Daarbij werd de chauffeur, Raffaele Marianella (65) geraakt. Een grote steen vloog door de voorruit en raakte hem op het hoofd.

Marianella zat op dat moment niet aan het stuur, maar fungeerde wel als bijzitter om over te nemen als chauffeur indien nodig. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed aan zijn verwondingen. Twaalf ultra’s zijn inmiddels geïdentificeerd door de Italiaanse politie, na DNA-onderzoek op de stenen.

'Moordenaars'

Het incident is een grote schok, ook voor de Italiaanse overheid. Premier Giorgia Meloni noemt de aanval “onaanvaardbaar en krankzinnig”. De Italiaanse minister van Sport, Andrea Abodi, spreekt van een “schokkende aanval uitgevoerd door criminelen die geen basketbalsupporters maar wel moordenaars zijn”.

PSV - Napoli

In Eindhoven was het maandag ook onrustig door Italiaanse supporters van voetbalclub Napoli. De ploeg speelt dinsdagavond tegen PSV in de Champions League. De politie greep in toen de sfeer grimmig werd en wilde zo voorkomen dat het echt misging. Er werden 180 mensen aangehouden.

De supporters zijn met bussen naar het politiebureau aan de Mathildelaan gebracht, waar ze worden verhoord. Een deel van hen bleek geen kaartje te hebben voor de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond. Ook werden op een andere plek in de stad vier PSV-fans opgepakt.