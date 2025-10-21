Een interview van Wout Weghorst na de nederlaag van Ajax tegen AZ heeft veel losgemaakt. De spits liet zich niet inhouden en sprak met opvallende eerlijkheid over de situatie bij de club. Zijn woorden verrasten vriend en vijand. Zelfs Wesley Sneijder, normaal kritisch op Weghorst, kon dit keer alleen maar lovend zijn.

In Rondo op Ziggo Sport reageerde Sneijder maandagavond zichtbaar onder de indruk van de Ajacied. "Fantastisch. Dit maakt wat los", zei hij over het interview waarin Weghorst stelde dat Ajax misschien 'iets anders moet gaan doen' om weer succesvol te worden. "Tuurlijk wil je voetbal spelen dat bij Ajax past", zei de spits bij ESPN na de nederlaag tegen AZ, "maar dan moet je ook kijken naar de kwaliteit van de selectie die je hebt."

Sneijder herkent zich in woorden van Weghorst

Sneijder kon zich volledig vinden in die woorden. "Ik denk dat hij naar ons heeft gekeken", grapte hij. "Dit is precies wat wij al weken roepen. Als je het materiaal niet hebt, moet je iets anders proberen. Ik ben vaak kritisch op hem geweest, maar dit vond ik echt goed. En ik denk dat dit iets losmaakt."

Volgens de recordinternational was er iets bijzonders te zien in het interview. "Hij begon nog op de ouderwetse, voorzichtige manier. Maar op een gegeven moment zag je een switch. Alsof hij dacht: weet je wat, het is gewoon slecht. We kunnen wel blijven praten over twintig minuten goed spel, maar de kern is niet goed genoeg. En toen gooide hij het eruit."

'Weghorst was de beste man bij Ajax'

Ook collega-analist Rafael van der Vaart kon zich goed vinden in de woorden van Weghorst. De oud-middenvelder vond dat de spits tegen AZ juist liet zien wat er nog wél goed ging bij Ajax. "In de eerste helft speelde hij echt heel sterk", zei Van der Vaart. "Hij werkte hard, hield ballen vast en probeerde het team op sleeptouw te nemen. Het klinkt misschien gek na een 0-2-nederlaag, maar het was leuk om te zien. Hij was de beste man bij Ajax."

Marco van Basten sloot zich daar later bij aan, maar benadrukte dat Ajax realistischer moet worden in zijn spel. "Het is altijd makkelijker om te verdedigen dan aan te vallen", zei de oud-bondscoach en Ajax-trainer. "Je moet gewoon accepteren dat je nu niet meer het Ajax van vroeger bent. In Nederland kun je misschien nog dominant spelen, maar in Europa moet je slimmer zijn en je aanpassen aan de tegenstander. Zo goed ben je op dit moment simpelweg niet."

Zware week voor Ajax na nederlaag tegen AZ

Met de nederlaag tegen AZ raakte Ajax niet alleen de ongeslagen status in de Eredivisie kwijt, maar ook het laatste beetje vertrouwen. Toch moet het vizier alweer snel richting Chelsea, waar woensdag een lastig Champions League-duel wacht op Stamford Bridge. Een ontmoeting met weinig perspectief - zeker na het debacle in en tegen Marseille (4-0), dat de kwetsbaarheid van dit Ajax pijnlijk blootlegde.

