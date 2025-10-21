De avond voor PSV–Napoli liep flink uit de hand in Eindhoven. Zo’n 180 supporters van de Italiaanse club werden maandagavond opgepakt in het centrum van de stad. De politie greep in toen de sfeer grimmig werd en wilde zo voorkomen dat het echt misging.

De Napoli-fans verzamelden zich op de Fuutlaan, vlak bij het centrum. Volgens de politie hing er 'een bepaald sfeertje' en weigerde de groep weg te gaan toen agenten hen aanspraken. Daarop volgde een grootschalige actie: ruim 180 aanhoudingen op basis van overtreding van de gemeentelijke regels rond samenscholing.

De supporters zijn met bussen naar het politiebureau aan de Mathildelaan gebracht, waar ze worden verhoord. Een deel van hen bleek geen kaartje te hebben voor de Champions League-wedstrijd van dinsdagavond. Ook werden op een andere plek in de stad vier PSV-fans opgepakt.

Politie wilde escalatie voorkomen

Volgens een woordvoerster van de politie is het niet tot echte vechtpartijen gekomen. "We wilden voorkomen dat het escaleerde", aldus de politie. "Er was geen directe confrontatie tussen supportersgroepen."

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem had de stad eerder al aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege de komst van Napoli. Daardoor mag de politie in onder meer het centrum preventief fouilleren en groepen uit elkaar halen als dat nodig is.

'Napels was het hoogtepunt van mijn carrière'

Terwijl Eindhoven gonst van spanning, blikt oud-Ajacied Ruud Krol met warmte terug op zijn tijd in Napels. De 83-voudig international bracht begin jaren tachtig nieuw leven in de club, nog vóór Diego Maradona zijn entree maakte. "Qua erkenning is Napels mijn hoogtepunt geweest", vertelt hij tegen Sportnieuws.nl. "We speelden om de Scudetto en negentigduizend man riep mijn naam: Rudy, Rudy, Rudy! Dat vergeet je nooit meer."

Krol veranderde de mentaliteit bij Napoli. "Toen ik vertrok en Maradona kwam, begrepen ze dat één speler het niet alleen kan. Pas toen bouwden ze echt een team." De Amsterdammer voelt zich er nog altijd thuis: "Ajax is mijn club, maar Napoli is mijn warm bad."

Spanning stijgt richting PSV–Napoli

Dinsdagavond trappen PSV en Napoli om 21.00 uur af in het Philips Stadion. Napoli kampt met blessures en wisselvalligheid, terwijl PSV in eigen huis iets wil rechtzetten na een stroeve start in Europa. Voor Noa Lang betekent het bovendien een weerzien met zijn oude ploeg, waarmee hij twee keer kampioen werd. PSV hoopt tegen de Italianen eindelijk de eerste Champions League-zege van het seizoen te pakken.

