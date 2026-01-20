De tranen van Melle van 't Wout na zijn bronzen medaille op de EK shorttrack spraken boekdelen. Na veel blessureleed won de jongere broer van 'veelvraat' Jens eindelijk een tastbare, internationale prijs. Zijn vriendin Selma Poutsma en Jens z'n vriendin Zoë Deltrap genoten intens met hem mee. De twee liefdeskoppels zijn een echt 'viermanschap' als het om hun prestaties gaat.

Poutsma is de vriendin van Melle van 't Wout en deelde haar vreugde met Zoë Deltrap, de vriendin van Melle's broer Jens. De bronzen medaille op de 500 meter was misschien nog wel mooier dan het goud voor Jens op dezelfde afstand, vond Jens zelf ook. Deltrap legt uit hoe het voelde om Melle na maanden blessureleed weer eens te zien 'winnen'. "Selma en ik stonden keihard te juichen op stoelen", lacht ze tijdens de NOS Schaatspodcast. "Ik hoopte maar dat we niet zouden vallen, zo vlak voor de Winterspelen."

'Elkaar helemaal knuffelen'

De vier ploeggenoten bij TeamNL Shorttrack weten hoe ieders weg naar de top is geweest, vol pieken en dalen. "We gunden het Melle zo erg, we gingen elkaar helemaal knuffelen. Dat was zo'n mooi moment", glundert Deltrap. Zij kende zelf ook een periode van pijn. Zij kreeg, net als haar vroeger shorttrackende moeder Priscilla Ernst, een rugblessure. Al was die van haar moeder een stuk ernstiger, want ze moest haar carrière na drie deelnames aan de Olympische Spelen (1988, 1992 en 1994) stoppen.

'Moeder met tranen aan de telefoon'

"Ik ben vroeger nooit gepusht door haar om ook te gaan shorttracken. Ik was ook niet per se heel goed vroeger, maar ik vond het wel altijd leuk. Dat vond zij het belangrijkste. Mijn moeder zei ook dit seizoen dat ik vooral moest gaan genieten en als ik me nu al zou plaatsen voor de Spelen, zou dat alleen maar mooi meegenomen zijn. Maar toen ik haar belde dat ik naar Milaan mag, zat ze met tranen aan de telefoon." Deltrap keerde terug na haar rugblessure, iets wat haar moeder niet kon.

'Soms een beetje spannend'

"Ik heb daar nooit echt zo mee gezeten", geeft Deltrap toe over haar eigen carrière. Alleen vond ik het na mijn rugblessure soms wel even wat spannend. Mijn moeder zegt ook dat ze er geen last van heeft om naar mij te kijken. Ook zij vindt het soms alleen een beetje spannend." Deltrap gaat samen met vriend Jens van 't Wout, zwager Melle van 't Wout én schoonzusje/ploeggenote Selma Poutsma naar de Olympische Spelen in Milaan. "Tijdens wedstrijden zijn we vooral met onszelf bezig, niet met elkaar. We wensen elkaar alleen succes."