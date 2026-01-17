Shorttracker Melle van 't Wout was zaterdag in tranen tijdens na zijn bronzen medaille op de EK in Tilburg. Die emotie had alles te maken met de zware periode die hij achter de rug had én met het goud van zijn broer Jens.

Melle van 't Wout plaatste zich verrassend voor de A-finale op de 500 meter. Dat had hij te danken aan zijn jongere broer. In de halve finale maakte Jens zijn heat zo hard, dat Melle via het achterdeurtje van de snelste 'verliezende' tijd alsnog naar de grote finale mocht. Jens van 't Wout pakte het goud, Teun Boer werd tweede en pakte het zilver. De jongste Van 't Wout werd derde en pakte het brons.

Daarna was er de ontlading voor de 25-jarige uit Laren. Tijdens zijn interview kan hij amper iets uitbrengen vanwege de hevige emoties. "Het is gewoon heel fijn om na zo'n lange tijd weer iets vast te houden, na hele zware jaren", zegt hij in tranen. "Zo'n enorme overwinning en dan zo speciaal dat het met Jens kan."

Blessures

Voor Melle is het na jaren van blessures nog steeds onwerkelijk dat hij weer op dit niveau zit. "Dus het voelt gewoon zo goed, zoals ik zei om dat vast te houden", zegt hij over de bronzen medaille in zijn hand. "Ik heb gewoon na heel lange tijd weer iets gewonnen en dat is het beste gevoel wat er is."

Emotioneel

Ook voor Jens was het een emotioneel moment. Tijdens de race was hij al bezig met de prestatie van zijn broer. "Dat Melle al op drie zat, dat vond ik gewoon superleuk." Na afloop was hij er dan ook meteen om de emotionele Melle te troosten. "Het is gewoon weer een stap erbij", legt hij uit. In het begin van het seizoen was het al een mijlpaal voor zijn broer dat hij de Nederlandse selectie had gehaald. "Dat was eigenlijk al onwaarschijnlijk na de zomer. Dat hij nu op het EK staat en brons pakt, dat is echt niet normaal."

