Rick Karsdorp heeft geen verplichtingen. De 30-jarige rechtsback zit zonder club na zijn transfervrije vertrek bij landskampioen PSV. Dus heeft Karsdorp tijd voor andere zaken.

Karsdorp kwam in de zomer van 2024 transfervrij naar Eindhoven, nadat hij jarenlang bij AS Roma voetbalde. Dat avontuur werd niet wat vooraf werd gehoopt. Mede door blessures kwam de drievoudig international niet verder dan twintig wedstrijden. Daarin gaf hij twee assists. Karsdorp vertrok met een landstitel bij PSV.

Chillend op zoek naar nieuwe club

Ondertussen zoekt Karsdorp nog altijd naar een nieuwe club. Wie weet kan rapper Lil Kleine hem er bij helpen. De twee deelden in ieder geval een foto samen op hun Instagram Story. "Broeder van een andere moeder", stond bij Karsdorp en de artiest, die in een restaurant zaten.

i Rick Karsdorp en Lil Kleine. © Instagram

Wat de precieze link van de twee is, is niet helemaal bekend. Voor deze foto samen was er nog niet veel bewijs online van een vriendschap. Maar die is er dus wel degelijk.

Karsdorp boert goed

Doordat Karsdorps avontuur bij PSV er al na één jaar op zit, zette hij zijn villa te koop. Omdat hij niets meer in Eindhoven te zoeken heeft, wil hij nog even makkelijk rijk worden. Zijn stadsvilla staat voor 1,65 miljoen euro te koop. Dat zou een winst van meer dan 250.000 euro betekenen. Hij heeft ook nog een huis in Rotterdam en een miljoenenpand in Amsterdam, de stad waar Lil Kleine vandaan komt.

Karsdorp leek transfervrij op weg naar Turkije, alleen tot een overgang kwam het niet. Doordat hij geen contract heeft, heeft de oud-Feyenoorder alle tijd om een nieuwe club te vinden.

