PSV gaat afscheid nemen van twee voormalige internationals. Zowel Tyrell Malacia en Rick Karsdorp, die allebei ook een verleden hebben bij Feyenoord, zullen komend seizoen niet meer in Eindhoven te bewonderen zijn.

De Eindhovenaren huurden Malacia sinds begin februari van Manchester United. PSV had een optie tot koop bedongen op de linkervleugelverdediger, maar de club maakt daar geen gebruik van. "Bedankt en veel succes in de toekomst, Tyrell", aldus PSV op X.

Malacia maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United, waar Erik ten Hag toen net was begonnen als trainer. De negenvoudig international van Oranje had de afgelopen jaren veel last van blessures. Bij PSV, waar hij werd gehaald na het vertrek van Matteo Dams en Fredrik Oppegard, groeide de 25-jarige Malacia niet uit tot basisspeler. Coach Peter Bosz koos regelmatig voor Mauro Junior op de linkerflank.

PSV gaat ook niet verder met Rick Karsdorp. De rechtervleugelverdediger kwam vorig jaar zomer over van AS Roma en ondertekende een contract voor één seizoen. PSV laat weten die aflopende verbintenis niet te verlengen. Karsdorp, eveneens oud-Feyenoorder, kwam net als Malacia weinig aan voetballen toe bij PSV. Hij stond in de pikorde achter Richard Ledezma en later ook Sergino Dest.

Het lijkt er overigens op dat er nog meer spelers gaan vertrekken bij PSV. Zo zou sterspeler Malik Tillman nadrukkelijk in de belangstelling staan van Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag sinds kort trainer is. De Duitse topclub heeft flink wat miljoenen te besteden na de recordtransfer van Florian Wirtz naar het Liverpool van Arne Slot. Ook zou Napoli heel concreet zijn voor aanvaller Noa Lang.

