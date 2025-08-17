Verdediger Rick Karsdorp heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden. De voormalig Oranje-international moest PSV na één jaar alweer verlaten. Toch hoopt hij nog duizenden euro's te verdienen in Eindhoven.

Zijn contract bij PSV werd niet verlengd en dus moet Karsdorp op zoek naar en nieuwe uitdaging. Hij leek even zijn carrière voort te zetten in Turkije, maar die transfer ging niet door. Sindsdien is de 3-voudig international clubloos.

Hopen op klapper

Hij heeft daarom tijd voor andere dingen. Eén van die bezigheden is het verkopen van zijn huis in Eindhoven. Tenzij de voormalig speler van AS Roma plots voor FC Eindhoven gaat spelen, heeft hij in die stad niets meer te zoeken. Hij hoopt een klapper te maken.

Zijn stadsvilla staat te koop voor 1,65 miljoen euro. Dat is een behoorlijk bedrag, maar minder hoog dan het eerst was. Karsdorp haalde een tijdje geleden zijn optrekje nog opvallend van de markt, weet Bekende Buren. Hij haalde liefst 100 duizend euro van de prijs af.

Flinke bonus

Toch levert de nieuwe vraagprijs hem alsnog een flinke bonus op. Als de koper deze prijs daadwerkelijk betaald, mag Karsdorp een winst van 262.500 euro verwachten. De ex-Feyenoorder is niet verlegen als het gaat om huizenbezit. Buiten de villa in Rotterdam bezit hij een miljoenenpand in Amsterdam Zuid.

AS Roma

Karsdorp beleefde zijn succesvolste jaren bij AS Roma in de Serie A. Bij die ploeg speelde hij 113 wedstrijden en won hij de eerste editie van de Conference League.

