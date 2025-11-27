Influencer Morgan Riddle, de vriendin van toptennisser Taylor Fritz, was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1. Vorig jaar was ze daar ook al van de partij, waarna ze moest 'vechten voor haar leven'. Dit keer lijkt haar bezoek opnieuw gevolgen te hebben.

De Amerikaanse Riddle zag Nederlander Max Verstappen afgelopen zondag de GP winnen in de gokstad. Daarna barstte een groot feest los met dj's en lichtshows. Via Instagram blikt ze terug op het raceweekend.

Voedselvergiftiging

Ze plaatst een reeks foto's op het circuit en vanaf haar hotel kamer. Ze had het zichtbaar goed naar haar zin, maar dat heeft wel vervelende gevolgen. Na haar bezoekje aan Las Vegas vloog ze door naar Japan, waar ze plots klachten krreg van voedselvergiftiging.

De 28-jarige zocht al een dokter op in Tokio. "Japan is geweldig tot nu toe", schrijft ze cynisch bij een foto van haar recente zoekgeschiedenis. De bovenste opdrachten gaan allemaal over haar klachten: 'Wat te doen bij voedselvergiftiging?'

'Vechten voor mijn leven'

Vorig jaar werd Riddle ook al ernstig ziek na de GP van Las Vegas. "Ik herinner met letterlijk niets meer sinds zondagnacht", schreef ze toen. "Ik moest vechten voor mijn leven de afgelopen 48 uur. Dit wens ik mijn grootste vijand niet toe."

Morgan liep toen het norovirus op: een besmettelijke infectie die erge buikgriep veroorzaakt. Veelvoorkomende klachten zijn heftig braken, diarree, krampende buikpijn, misselijkheid, koorts en hoofdpijn. Ook kan het leiden tot uitdroging.

Taylor Fritz

Riddle reist met Fritz de hele wereld over voor zijn tenniscarrière en heeft daar inmiddels ook haar werk van gemaakt. Ze deelt haar levensstijl als spelersvrouw tijdens de ATP-tour met haar duizenden volgers en geeft hen tips als ze bekende toernooien willen bezoeken.

Nu het seizoen voorbij is kunnen ze er samen op uit. Ook Fritz was aanwezig bij de GP afelopen zondag.

