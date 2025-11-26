Voor McLaren waren de druiven enorm zuur na de GP van Las Vegas door de diskwalificatie van zowel Lando Norris en Oscar Piastri. Het team moet daardoor vrezen dat Max Verstappen er alsnog met de titel vandoor gaat. De vraag is of McLaren tegen die druk is opgewassen, maar zelf verwachten ze veel van de race in Qatar.

Norris en Piastri werden in Las Vegas gediskwalificeerd omdat hun auto's bij de technische keuring niet aan de voorschriften voldeden. Er was sprake van te veel slijtage aan de bodemplank van beide bolides. Max Verstappen won de race en is door de diskwalificatie van zijn concurrenten terug in de race om de wereldtitel.

"Wat er in Las Vegas is gebeurd, verandert niets aan onze aanpak van dit weekend", aldus Stella in een persbericht. "De mentaliteit die ons twee constructeurstitels en twee coureurs in de strijd om het kampioenschap heeft opgeleverd, blijft hetzelfde: tot het uiterste gaan en ons potentieel maximaliseren. Pijnlijke momenten horen bij onze sport, maar ze zorgen er ook voor dat je leert en sterker wordt."

Volgens Stella is alles uitgesproken en zit iedereen binnen het team op één lijn. "We hebben alles geanalyseerd, verbeterd en zijn verdergegaan. Het team is eensgezind en volledig gefocust om Lando en Oscar de beste auto voor Qatar te geven, een circuit met technische eigenschappen die bij ons passen. Met nog twee races te gaan verdienen ze allebei de kans om voor de titel te strijden."

Norris en Piastri hoopvol

Norris heeft nog een voorsprong van 24 punten op Verstappen. "Ik kijk ernaar uit om over het circuit van Lusail te rijden. Er zijn een paar goede inhaalmogelijkheden, dus ik ben klaar om mee te strijden voor de overwinning", zegt de Brit.

Piastri ziet de sprintrace van zaterdag en hoofdrace van zondag ook vol vertrouwen tegemoet. "Het circuit is snel en vloeiend, heeft veel gemiddelde en hoge snelheidssecties en is ideaal om in te halen."

Spannende titelstrijd

Door de dubbele diskwalificatie van McLaren is Verstappen plotseling weer helemaal terug in de titelstrijd. Hij heeft nu evenveel punten als Piastri. Zij staan beiden 24 punten achter op WK-leider Norris. Er zijn nog maximaal 58 punten te verdienen en dus maken ze alle drie nog kans. Desondanks kan Norris dit weekend al kampioen worden als hij minimaal twee punten uitloopt op zijn twee concurrenten.

