Yolanthe Cabau, de ex van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, vierde donderdag met haar zoontje Xess Xava een bijzondere mijlpaal. De trotse moeder deelde emotionele beelden op Instagram.

Xess Xava kreeg een beker uitgereikt tijdens zijn graduation. Hij ronde zijn derde leerjaar van de basisschool succesvol af en daar hoort een feestelijke ceremonie bij. De 9-jarige werd op zijn school op het podium geroepen om een trofee in ontvangst te nemen.

Dat deed de zoon van Cabau en Sneijder glunderend en onder luid applaus van zijn leerkrachten en klasgenoten. Hij possert vervolgens met zijn diploma voor de camera, waarna hij ook de tijd neemt om met zijn moeder op de foto te gaan.

"Trotse mama", schrijft Cabau bij de beelden van de ceremonie op haar Instagram Story. "Officieel geslaagd voor groep drie en in de herfst naar groep 4. Jou zien opgroeien en glimlachen is mijn grootste geluk. Ik hou zo veel van je."

Wesley Sneijder

De 40-jarige Yolanthe was tussen 2010 en 2019 getrouwd met recordinternational Sneijder. Ze kregen samen één kind: Xess Xava. Daardoor hebben de twee nog steeds iedere dag contact. "Hoewel onze wegen gescheiden zijn, delen we een band die ons kind boven alles prioriteit geeft", zei Cabau over hun huidige realtie. "Laten we deze kostbare momenten koesteren want het leven is kort, maar de liefde die we delen is tijdloos."

Sneijder heeft inmiddels een nieuwe vriendin: de 23-jarige Romy Lukassen. Over haar is niet heel veel bekend. Wel is duidelijk dat ze bedreven is met sociale media. De twintiger heeft voor een relatieve onbekende flink wat volgers op Instagram en ook zijn er duizenden liefhebbers die haar leven volgen via TikTok. De aantallen zijn sinds het nieuws van haar en Sneijder wereldkundig werd flink gestegen. Zelf geeft ze aan interesses te hebben in kleding, beauty en lifestyle.