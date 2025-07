Oud-topschaatser Erben Wennemars blijft ook na zijn carrière op het ijs sportief. Daarmee is hij een inspiratie voor velen, zo ook Nederlandse zanger Frans Bauer. Wennemars is trots op hem.

Dat laat de 49-jarige oud-schaatser weten in een video op Instagram. Daarin reageert hij op een bericht van Bauer. De zanger streeft ook naar een sportieve levensstijl en wordt daarbij geïnspireerd door Wennemars. "Mijn nieuwe slogan is: 'Wat zou Erben doen?' En dat pas ik toe met sporten maar tegenwoordig ook met eten."

Bij de tekst heeft de 51-jarige een foto van zichzelf geplaatst waarop hij een helm draagt en op de fiets lijkt te zitten. "De dag sportief beginnen", zegt hij.

Trots

"Wat zou Erben doen? Erben zou precies hetzelfde doen", reageert de voormalig topsporter in een video op de slogan van de zanger en tv-persoonlijkheid. "Helmpje op en lekker naar buiten. Dat doe ik nu ook", zegt hij. Wennemars maakt op dat moment een wandeling in de bergen.

"Dat is heel goed voor je gezondheid en zo komt dat goddelijke lichaam van jou weer helemaal in shape. Ik ben supertrots op je. Ga zo door en hou vol", is zijn boodschap aan Bauer.

Hyrox

Wennemars houdt wel van een sportieve uitdaging en is ook groot fan van Hyrox. Dat is een combinatie van rennen en fitnessoefeningen: er wordt 8 keer 1 kilometer gerend, afgewisseld met 8 oefeningen. De oud-schaatser mocht zelfs deelnemen aan het WK in Chicago. Daar ging hij 'helemaal kapot'.

Hij beoefent de sport samen met zijn zoon Niels. Zijn andere zoon Joep is in de voetsporen van Erben getreden als schaatser. Hij pakte afgelopen seizoen de wereldtitel op de wereldtitel op de 1000 meter. Momenteel is hij in voorbereiding op het komende schaatsseizoen, met als hoogtepunt de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan.