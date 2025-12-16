Louis van Gaal kennen 'we' dondersgoed, zijn vrouw Truus iets minder. Samen maakten ze deze dinsdag echter hun opwachting op nationale televisie en leerden we het echtpaar wat beter kennen. En dat is maar goed ook, want Truus wilde live wat rechtzetten over zijn man.

Meneer en mevrouw Van Gaal zijn bijna dertig jaar samen en in het praatprogramma Eva van Eva Jinek legden ze uit hoe je zo lang gelukkig kan zijn. Voor sommige Nederlanders is het soms moeilijk voor te stellen om lange tijd een intensieve relatie te hebben met de legendarische voetbalcoach, maar volgens Truus valt dat allemaal reuze mee.

Het beeld dat velen van Louis hebben, klopt volgens haar namelijk niet. "Ik heb niks te klagen", stelt Truus. Zo vindt Louis hun trouwdatum veel belangrijker dan zij het vindt. "Louis is veel romantischer, dat is echt zo."

Louis van Gaal is niet hard

En dat is niet het enige waar de buitenwacht zich volgens Truus in vergist. "Wat mensen aan de buitenkant zien - en dat merk ik vaak. Dat mensen denken dat ik heel leuk en vrolijk en aardig ben. Dat ben ik ook, vind ik zelf. En Louis dan heel hard, maar dat is eigenlijk andersom. Louis is veel softer", verzekert Truus.

Truus is een stuk strenger

Waar blijkt dat dan uit? "Ik ben veel sneller geneigd om te zeggen 'nou is het afgelopen met sommige mensen die ons teleurstellen of wat van ons willen.' Dat vind ik wel eens moeilijk. Ik zeg wel eens: Louis is eigenlijk de zachtere."

Louis claimt dat hij mensen vaak een tweede kans gunt, Truus ziet dat anders. "Nou, en een derde kans. En soms een vierde kans..."

Bijzondere eerste ontmoeting

Eerder in de aflevering blikte het duo uitgebreid terug op hun eerste ontmoeting. Op dat moment was Van Gaal trainer van Ajax en wilde zijn toekomstige vrouw hem overhalen om op te treden als gastspreker tijdens het WK van 1994. Dat lukte Truus uiteindelijk, want Louis ging mee naar de Verenigde Staten. "Dat is dus mijn toekomstige vrouw geworden. Dus wij naar Amerika. En zij was mijn baas. Nou, dat is nog steeds zo. Zij is nog steeds mijn baas."