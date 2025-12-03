Na de WK-stunt is assistent-coach Cor Pot bevriend met alle mensen uit Curaçao. Toch was de 74-jarige oefenmeester niet altijd een allemansvriend. Zo had hij het jarenlang aan de stok met oud-topcoach Louis van Gaal, zo vertelt Pot openlijk in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine. "Toen hebben we elkaar een tijd niet gesproken."

Het fundament van de bonje tussen Pot (toen trainer van Jong Oranje) en Van Gaal (destijds bondscoach van Nederlands elftal) ligt in Israël, waar in 2013 het EK voor jongploegen werd gehouden. Het zaadje van de frictie werd al geplant na de eerste wedstrijd tegen Duitsland, legt Pot uit. "Na een goede eerste helft waarin we 2-0 voor stonden, werd het in de tweede helft 2-2." Uiteindelijk bracht Pot Leroy Fer in het veld, die de 3-2 maakte. "Toch vond Van Gaal dat we een slechte wedstrijd speelden en die bracht dat zo naar buiten tegen de pers. Dat vond ik niet zo prettig."

Later in dat toernooi sneuvelde Jong Oranje in de halve finale tegen Italië. "We waren echt veel beter, vooral Stefan de Vrij speelde een goede wedstrijd'', zo verklaart Pot. "Maar hij raakte geblesseerd aan zijn dijbeen, waardoor ik Mike van der Hoorn erin moest brengen. Die maakte een foutje, waardoor Italië scoorde. Die Italianen gingen daarna Catenaccio spelen, die kunnen dat natuurlijk als de besten, en wij verloren uiteindelijk."

'Dat vond ik wel vervelend'

Uiteindelijk werd Nederland derde op het jeugdtoernooi. Er werd afgesproken met Pot, de KNVB en Van Gaal om de prestaties van Jong Oranje in Israël te evalueren. "Maar daarvoor zag ik een interview van hem (Van Gaal, red) in de krant, waarin hij vrij kritisch was op mij. Dat vond ik wel vervelend. Toen heb ik gezegd: Die evaluatie met de KNVB hoeven we niet meer te doen, dat heeft hij al gedaan met de media."

Over dit incident met Van Gaal schreef Pot al eerder in zijn biografie die in 2018 uitkwam. Daarin sprak hij klare taal over de toenmalige bondscoach van het Nederlands elftal: "Zijn autoritaire gedrag overviel me. Zo kende ik hem helemaal niet. Ik vond Louis gewoon onbeschoft en dat neem ik hem kwalijk. Hij moet niet denken dat hij zich alles kan permitteren. Louis is geen koning, geen god. Hij is gewoon een mens, van vlees en bloed."

'Streep eronder?'

Dit akkefietje resulteerde er uiteindelijk in dat beide heren elkaar een tijdje niet meer spraken, terwijl ze altijd goede vrienden waren. De zoon van Pot, Robert, was degene die het initatief nam om de band tussen de beide trainers weer te herstellen. "Robert kwam Louis tegen op de golfbaan. Die zei tegen hem: Jullie waren toch altijd goede vrienden? Wordt het niet tijd om het weer goed te maken? Daarop antwoorde Louis: Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk", aldus Pot.

De beide heren ontmoetten elkaar in de bestuurskamer van Sparta, waar Pot destijds assistent was onder eveneens Dick Advocaat. "Toen zei ik: zullen we er maar een streep onder zetten? Louis antwoordde: Ja, prima." Uiteindelijk werd alles weer koek en ei tussen de twee. " Ik heb wel heel veel respect voor hem hoor, want het is natuurlijk fantastisch wat die man heeft gepresteerd."

'Ze waren jaloers'

Het incident met Van Gaal was niet de enige aanvaring die Pot had tijdens zijn loopbaan als trainer. "Ik ben wel wat mensen tegengekomen die heel afgunstig waren richting de dingen die ik aan het doen was. Ze waren jaloers en lieten dat merken op een vervelende manier." De 74-jarige oefenmeester noemt geen namen. "Ze waren vooral jaloers dat ik samen met Dick werkte. Ik heb natuurlijk een fantastisch leven gehad, in alle opzichten", sluit hij positief af.

