De geruchten gingen al langer in het rond, maar woensdag bevestigde het Amerikaanse turnicoon Simone Biles eindelijk welke pikante medische ingreep ze heeft ondergaan...

De 28-jarige Biles groeide al op zeer jonge leeftijd uit tot een van de grootste turnsters aller tijden. Op haar zestiende veroverde ze al twee gouden medailles op de WK. In totaal heeft ze 23 gouden WK-medailles in haar prijzenkast. Daarnaast was Biles ook een veelvraat op de Olympische Spelen. Daar won ze, verdeeld over drie verschillende Spelen, in totaal elf medailles, waaronder zeven gouden.

Toch was de loopbaan van Biles niet altijd koek en ei. Tijdens de Olympische Spelen van 2021 in Tokio, trok de Amerikaanse zich op vele onderdelen terug wegens mentale klachten en duizeligheid. Naderhand besloot ze ook een stapje terug te doen van de turnsport. Twee jaar later keerde Biles terug en met succes. Tijdens de Spelen in Parijs veroverde ze drie gouden plakken.

Pikante ingreep

Toch zijn niet haar prestaties, maar de geruchten van een pikante ingreep, wat haar fans in hun greep houdt. Zo zou de turngrootheid een borstvergroting zijn ondergaan. De reacties onder haar Instagram-posts stonden de afgelopen tijd vol met mensen die dit speculeerden.

En de speculaties blijken waar. Woensdag deelde Biles een video dat ze op een trampoline aan salto aan het doen in. Hierbij schreef ze: "Eerste salto bij mijn nieuwe huis met mijn nieuwe (emoji van kersen)." Deze emoji wordt gebruikt als iemand refereert aan borsten. Alles wijst er dus op dat Biles hier haar borstvergroting bevestigt.

WK turnen

Het nieuws rond Biles komt de week voor de WK turnen in Jakarta. De 28-jarige Amerikaanse neemt niet deel aan dit toernooi. Ze gaf eerder dit seizoen aan om weer even rust te nemen om zich weer optimaal op te laden. Dat doet ze bijvoorbeeld door wedstrijden van haar man Jonathan Owens te bezoeken. Hij speelt American football in de NFL voor Chicago Bears.

Voor Nederland reizen zeven atleten af naar Indonesië. Dat zijn Naomi Visser, Sanna Veerman, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Elijah Faverus, Jermain Grünberg en Loran de Munck. In 2026 worden de WK turnen in Rotterdam georganiseerd. Het is dan nog wel de vraag of Biles is te bewonderen in Ahoy.