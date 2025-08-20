Voetbal en rap gaan de laatste jaren gepaard. Denk aan Noa Lang, die in beide werelden successen boekt. Maar ook Memphis Depay, Ryan Babel en Quincy Promes hebben meerdere nummer uitgebracht. De nieuwste versterking: Steven Bergwijn. Daar zijn nog wel wat twijfels bij.

Bergwijn rapt in het nieuwe nummer van de Amsterdamse rapper JayKoppig. De voetballer van Al Ittihad is samen met Hekje31 en Jinho9 een van de featurings (andere artiesten) op de track genaamd Walibi. Het nummer is op Spotify al meer dan één miljoen keer beluisterd.

Twijfels over rapteksten Bergwijn

De rapteksten van Bergwijn komen ter sprake in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Oud-prof Vincent van der Voort is Ajacied en krijgt van presentator Damian Vlottes het nummer te horen. "Wie zingt dat eigenlijk?", vraagt Van der Voort zich af. Vlottes maakt duidelijk dat het om Bergwijn gaat.

"'Met Bergwijn in je club is het gegarandeerd succes'", lepelt Vlottes een deel van de songtekst op. "Daar hebben we weinig van gemerkt bij Ajax", wil Van der Voort meteen kwijt. De ex-darter kijkt er van op dat Bergwijn het durft uit te spreken. "Dat is vragen om een hoop reacties", denkt Van der Voort.

Ongelukkig huwelijk

In de zomer van 2022 kwam Bergwijn voor een recordbedrag van 31,25 miljoen euro over naar Ajax. Het werd geen gelukkig huwelijk. "Ajax heeft acht, negen jaar veel gepresteerd, ook Europees. Alleen in die twee jaar (dat Bergwijn er was, red.) even niet", aldus Vlottes. "Dan zou ik iets meer pas op de plaats maken...", concludeert Van der Voort.

Vorige zomer vertrok Bergwijn op de valreep naar het Saoedische Al Ittihad. Het zorgde ervoor dat hij niet meer in aanmerking komt voor het Nederlandse elftal. In het nummer rapt hij "Ikke ben de bondscoach".

