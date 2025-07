Noa Lang staat sinds midden juli 2025 onder contract bij Napoli. Bij de Italiaanse kampioen weten ze inmiddels ook dat de voormalig PSV-speler weleens in de muziekstudio zit. En dat lijkt de roemruchte club uit de Italiaanse havenstad juist prachtig te vinden.

Uit beelden van de training van Napoli blijkt dat een van de nummers van Lang over het voetbalveld schalt. Het gaat om Matcha Coco, waarop ook rapper Jonna Fraser meedoet. Op Spotify heeft de track al dik 8 miljoen streams gepakt.

Hoofd leegmaken

Muziek maken is belangrijk voor de vleugelspeler. "In mijn vrije tijd rap ik graag", zei hij tijdens zijn eerste persconferentie in Italië. "Het is voor mij een manier om mijn hoofd leeg te maken en even iets totaal anders te doen dan het voetbal. Het geeft me rust en inspiratie."

Lang hoopt dat Napoli hem toestaat deze passie voort te zetten. "Ik ga de club vragen of ik dat hier ook mag blijven doen. Muziek is niet alleen ontspanning, het helpt me ook om mijn creativiteit te uiten, wat ik juist op het veld kan gebruiken."

Napolitaanse muziek

Mocht de club liever willen dat hij minder energie stopt in zijn muzikale activiteiten, dan zal hij andere manieren vinden om te genieten van muziek. Bijvoorbeeld door zich te verdiepen in de muzikale tradities van Napels.

"Dan blijf ik gewoon zelf luisteren naar de prachtige Napolitaanse muziek", zei Lang. "Die cultuur leeft hier echt, en ik vind het geweldig om me daar in te verdiepen", stelt Noano. Zo ontmoette de 14-voudig international al Geolier, een Napolitaanse rapper populair onder de jongeren in Italië.

Dankbaar

Lang stond twee jaar onder contract bij PSV. Het was simpelweg tijd voor een nieuwe club. "Na twee seizoenen met twee titels is het voor mij tijd om de volgende stap in mijn carrière zetten", aldus Lang.

"Ik ben dankbaar voor alle mensen binnen en rond de club die vanaf dag één voor me klaar stonden. Ik kijk terug op een succesvolle tijd in Eindhoven en wens PSV veel succes toe voor de toekomst." Lang is niet de enige buitenspeler die is vertrokken: Johan Bakayoko heeft de overstap gemaakt naar RB Leipzig voor een bedrag van rondom de 20 miljoen euro.