Aan het begin van elke uitzending van Vandaag Inside kletsen presentator Wilfred Genee en vaste gast Johan Derksen kort met elkaar. Het is een opwarmertje om de toon te zetten. In de show van donderdag kwam Derksen met mysterieuze opmerkingen.

Genee zegt halverwege het introductiegesprek: "Gaan we het nog ergens over hebben vanavond, of denk je, ach..?" Derksen zegt: "We komen net uit de filmopname, hè? Daar mogen we niks over zeggen. Ik vond het belachelijk trouwens, dat we in die kou bloot moesten."

Waarop Genee toevoegt: "Volkomen naakt, dames en heren." Derksen sluit af: "Dan staan er drie van die kereltjes met zo'n piepie". De Snor maakt een gebaar met zijn vingers: zo klein dus. "Er blijft niks meer van over. Het is koud man!", lacht Genee.

Geert Wilders

Eerder in het gesprekje kondigt Genee aan dat Geert Wilders binnenkort aanschuift in de talkshow, die elke werkdag rond de 1 miljoen kijkers aantrekt. De politicus zegt dat hij op taart trakteert als Vandaag Inside de Gouden Televizier-Ring wint. Oud-profvoetballer Derksen blijkt echter geen taart te eten. "Dan mag hij voor mij een doosje sigaren meenemen", zo komt hij met een oplossing.

Derksen heeft zich in het verleden begripvol uitgelaten over het electorale succes van Wilders en zijn parij PVV. Twee jaar terug zei hij na de parlementsverkiezingen dit over de vele zetels die PVV binnen sleepte: "Ik zag het al aankomen, als je de mensen in het land hoort. Veel zeggen het niet, want ze zijn er bang voor. Maar veel mensen stemmen echt gewoon op Wilders. Mensen zijn ziek van al die gladjanussen met mooie praatjes op tv."

Minouche van der Gijp

Later in de show ging het ook over de situatie rond Minouche van der Gijp, de vrouw van Renè van der Gijp. Ze ontvangt doodsbedreigingen naar aanleiding van haar berichten op social media. Ze mengt zich daarmee in het debat rondom Gaza, de politieke ontwikkelingen in Nederland en de koers van Vandaag Inside.

Genee vroeg aan Gijp of hij vaak over Gaza praat met zijn vrouw. "Nee, echt niet, oude reus", zo reageert Gijp helder. "Ook als ik uit eten ga of wat dan ook, het gaat bij ons nul over Gaza. Mijn vrouw is er fanatiek in. Maar ik ben er eerlijk over. Als ik zo thuiskom en ik er met haar één uur over ga zitten praten, daar help ik niemand mee."