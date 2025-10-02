René van der Gijp heeft in Vandaag Inside uitgelegd hoe hij aankijkt tegen de problemen waarin zijn vrouw Minouche van der Gijp verzeild is geraakt. Zij krijgt vanwege haar uitingen op social media doodsbedreigingen binnen.

Minouche van der Gijp laat zich op Instagram uit over onder meer de situatie in Gaza en de volgens haar kwalijke invloed van rechtse politici en opiniemakers. Zo vindt ze dat Telegraaf-journalist Wierd Duk de tv-show Vandaag Inside verpest.

Pikant is dat haar man René van der Gijp een van de vaste drie gezichten is van dat programma.

Gaza

Wilfred Genee vraagt in de uitzending van Vandaag Inside van donderdag of Van der Gijp nou de hele dag door met zijn partner over Gaza kletst. Genee weet ook wel dat zulke onderwerpen niet helemaal de favoriete zijn van de oud-voetballer van PSV.

"Nee, echt niet, oude reus", zo reageert Gijp helder. "Ook als ik uit eten ga of wat dan ook, het gaat bij ons nul over Gaza. Mijn vrouw is er fanatiek in. Maar ik ben er eerlijk over. Als ik zo thuiskom en ik er met haar één uur over ga zitten praten, daar help ik niemand mee."

Relatie

Genee reageert zo: "Je hebt toch een relatie?" Maar Gijp houdt voet bij stuk: "Maar ik help daar niemand mee. Ook in het kabinet, over Gaza, over Gaza. Zo van: 'Kijk mij eens een goed mens zijn'. Maar niemand in het kabinet kan er iets aan doen."

"Weet je, ik heb tegen haar gezegd: ga van die onzin af. Twitter, Facebook, Instagram", zo gaat hij verder. "Stop ermee. Je weet hoe het gaat: je tikt het en stuurt het de lucht in. En mensen worden boos. Dus je hebt er niets aan."

Johan Derksen

Derksen stelt dat Minouche niet heeft beseft dat ze nu ook het leven van René op de kop zet. "René maakt deel uit hiervan. Dat wringt." Maar Van der Gijp ziet het anders: "Dat zal toch wel. En inmiddels heeft ze het wel door."

Minouche schreef van de week dit op Instagram: "Na een week van demoniserende aanvallen, bedreigingen, haatdragende uitingen en systematische pesterijen is voor mij de grens bereikt. Het lijkt bijna op een gerichte haatcampagne tegen mij. Zodanig dat ik mijn kinderen moet waarschuwen om alert te zijn in hun eigen omgeving, dan is dat ziekelijk".