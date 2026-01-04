Buiten het zicht van de camera's kreeg één willekeurig uitgekozen fan voorafgaand aan de finale van het WK darts een enorme kans om zijn leven voorgoed te veranderen. Ene Curtis mocht op het podium in Ally Pally proberen om met 9 pijlen tot een score van 180 te komen om daarmee liefst 180.000 Britse ponden cash te krijgen van hoofdsponsor Paddy Power. Hij bezweek onder de druk.

Na een heuse opkomst stond hij in de schijnwerpers op het WK darts. Gelukkig voor hem kregen de miljoenen kijkers thuis niks van zijn poging mee, maar in de zaal zaten duizenden fans met ingehouden adem te kijken. Goede pijlen werden verwelkomd met korte, maar krachtige juichgeluiden en na een slechte pijl klonk er een luidkeelse 'oeh'. Drie beurten van drie pijlen per beurt later had er minstens 180 bij elkaar opgeteld op zijn naam moeten staan.

Geen 200.000 euro, wel troostprijs

Wat hij ook probeerde, de spanning werd hem teveel. Hij bezweek onder de grote druk die het levensveranderende bedrag van ruim 200.000 euro bij hem teweeg bracht. Hij gooide een totaalscore van 89, waardoor hij dus 11 punten tekort kwam om de hoofdprijs in de wacht te slepen. Om hem niet helemaal verdrietig naar huis te sturen, streek hoofdsponsor Paddy Power over het hart en gaf hem een troostprijs van liefst 5000 Britse ponden mee naar huis.

NOT TO BE!



A valiant effort from Curtis, but he only scores 89 with his 9 darts in the Paddy Power Darts of Destiny challenge.



Curtis, you were a great sport so we’re still sending you home with £5,000. 💰



Enjoy the World Darts final! 👏



18+ GambleAware | @OfficialPDC |… pic.twitter.com/p54grBGFZv — Paddy Power (@paddypower) January 3, 2026

180.000 pond verdelen

Daarna konden de duizenden andere fans in Ally Pally gaan hopen dat Luke Littler en Gian van Veen hun portemonnees zouden spekken met een negendarter. De bookmaker beloofde voorafgaand aan het WK darts dat de bonus van vorig jaar terug zou keren. Bij een perfecte leg zou er 180.000 pond verdeeld worden over de darter, een willekeurige fan in de zaal en aan het goede doel voor de bestrijding van prostaatkanker.

Geen enkele negendarter

Met nog meer deelnemers (128 in plaats van 96) en meer wedstrijden, was de hoop reeël dat het dit WK darts weer zou gebeuren. Vorig jaar gingen twee fans namelijk met 60.000 Britse ponden naar huis. In de eerste rondes gooiden namelijk de Nederlander Christian Kist en de Australiër Damon Heta een negendarter. Hun prestaties werden gek genoeg niet opgevolgd op het afgelopen WK darts. Niemand gooide een negendarter, al kwam Gary Anderson er het dichtst bij. Hij miste dubbel-12 na acht perfecte pijlen.