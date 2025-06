Als voetballer kun je bakken met geld verdienen en in zijn hoogtijdagen deed Wesley Sneijder dat ook. Als speler van Inter, waarmee hij onder andere de Champions League won, schrok hij zich ooit een hoedje van het prijskaartje dat aan een overtrokken geintje hing. En z'n vader liet het kapotvallen.

De oud-topvoetballer (41) zit in het televisieprogramma 'Het waren 2 fantastische dagen'. Daarin zit hij twee dagen lang 'opgesloten' in een luxueuze villa met twee andere Bekende Nederlanders. In Sneijders geval met danseres Igone de Jongh en tv-persoonlijkheid Jaimie Vaes. Zij krijgen op de bank de vraag wat hun 'gekste aankoop ooit' is en Sneijder springt daar meteen op in met zijn bijzondere herinnering.

Vader laat 'm kapotvallen

Het speelde zich af in een club in Milaan, waar zijn vader en vrienden ook bij waren. De eigenaar kwam naar het gezelschap toe met de vraag of Sneijder een bijzondere fles champagne wilde. Dat wilde hij wel. Dat ding was enorm. "Ze moesten 'm met twee man inschenken, één iemand voor en de ander er achter." Maar de vader van Sneijder dacht dat hij dat wel alleen kon en greep het gevaarte beet. Bij het over zijn schouder gooien van de fles viel hij achterover en viel de fles kapot.

'50.000 euro per stuk'

"Die manager kwam naar me toe dat hij er nog één had. Die hoefde ik niet meer, maar mijn vader zei dat-ie er ook nog wel bij kon. Hij was 50.000 euro. Per stuk. 'Geloof me, dat ga ik echt niet betalen', zei ik tegen hem. Dat slaat nergens op, dat had je best eerder mogen melden. Toen zei hij dat ik dan maar de helft moest betalen. Dat was echt mijn gekste aankoop ooit. Maar ik wist het ook niet. Als ik het wel geweten had, had ik het niet gedaan."

Relatie met roddelpers

De twee andere BN'ers beantwoorden de vraag niet, waardoor alleen Sneijders 'gekste aankoop ooit' voorbij komt. De volgende vraag ging over de relatie van het trio met de roddelpers, waarin de ex-middenvelder van onder meer Ajax en Real Madrid aangeeft dat hij het raar vindt dat in Nederland de roddelpers 'een kant kiest'.