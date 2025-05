Ex-topvoetballer Wim Kieft voorziet grote problemen bij Ajax: 'Je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen'

Voormalig profvoetballer Wim Kieft is kritisch over de aanstelling van van John Heitinga en Marcel Keizer door Ajax als nieuw trainersduo. Tegelijkertijd is de rol van hoofdtrainer bij de Amsterdammers inmiddels niet meer populair volgens hem. "Vroeger gingen ze op hun blote knieën naar Amsterdam, maar tegenwoordig blijven ze soms liever," schrijft hij in De Telegraaf.

Kieft sprong duidelijk niet van zijn stoel toen hij hoorde dat het trainersduo een rentree zou maken naar Ajax, zo schrijft hij in De Telegraaf. "De eerste vraag die in je opkomt als je de namen van John Heitinga en Marcel Keizer hoort als nieuwe trainers van Ajax: die waren toch niet goed genoeg voor Ajax nadat ze allebei een half jaar de kans hebben gekregen in de Johan Cruijff Arena?", stelt hij kritisch.

Oud-topvoetballer Wim Kieft komt te laat bij nieuw project door toedoen van René van der Gijp Oud-topvoetballer Wim Kieft is een nieuwe uitdaging aangegaan. Hij doet mee aan tv-programma Het Perfecte Plaatje op Reis. De 62-jarige maakte echter geen goede start aan het avontuur. Hij was namelijk een dag te laat.

Michael Reiziger

De analist snapt niet waarom het bestuur van Ajax niet heeft gekozen voor Michael Reiziger, als zij iemand willen met een Ajax-achtergrond. Reiziger heeft dan wel bijgetekend bij Jong Oranje, maar volgens hem had hij terug naar Ajax gekomen als het bestuur zich daarvoor had ingezet.

Dit is de nieuwe Ajax-trainer John Heitinga: eerder weggestuurd in Amsterdam en getrouwd met zus van ex-international John Heitinga (41) keert terug als trainer bij Ajax. Hij volgt Francesco Farioli op. De voormalig international stond al eens voor de groep in Amsterdam, maar daarna werd hij aan de kant geschoven voor Maurice Steijn. Via een omweg kan Heitinga zich nu revancheren bij 'zijn' club. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

Geen populaire baan meer

Maar ook over de rol van hoofdtrainer in de Johan Cruijff Arena is de voormalig topvoetballer kritisch. Die rol was volgens hem vroeger veel populairder dan nu. "Trainers zullen niet meer zomaar 'ja' zeggen," concludeert hij. "Wie de selectie doorneemt, weet dat er een grote, bijna onmogelijke uitdaging ligt te wachten bij Ajax." Dat is volgens hem ook de reden dat Francesco Farioli is vertrokken. "Voor Heitinga en Keizer is het wellicht hun enige kans op eerherstel."

John Heitinga reageert op terugkeer als trainer naar Ajax en dankt Arne Slot: 'De jaren in Engeland hebben me goed gedaan' John Heitinga en Ajax hebben een akkoord bereikt over het hoofdtrainerschap in Amsterdam. De oud-Ajacied, die eerder al interim-trainer was, tekent tot de zomer van 2027. Heitinga dankt Nederlandse toptrainer Arne Slot: "De afgelopen jaren in Engeland hebben me goed gedaan."

Selectie

De nieuwe trainers en de rol als hoofdtrainer van de Amsterdammers, zijn niet de enige aspecten in Amsterdam waar Kieft kritisch op is. Ook de hoofdselectie krijgt er flink van langs. Mika Godts, Jorrel Hato en Youri Baas zijn volgens hem talenten die zich nog moeten bewijzen.

Over de rest van de selectie heeft de oud-voetballer weinig positieve woorden over. Het valt volgens hem dan ook niet te begrijpen dat Heitinga met zijn 41 jaar voor deze groep wil staan, in plaats van bij Liverpool blijven: "je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen."

Vriendin Kenneth Taylor bang voor potje voetbal met Ajacied: 'Krijg ik die bal in m'n maag' Kenneth Taylor heeft el enige tijd een relatie met influencer Jade Anna van Vliet. De middenvelder van Ajax blijkt alleen nog nooit een balletje met zijn vriendin getrapt te hebben. Daar komt mogelijk binnenkort verandering in.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.