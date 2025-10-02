Voormalig (olympisch) schaatsster Alexandra Ianculescu is op weg terug naar Europa. Altijd een beladen moment voor de Canadese die in Roemenië werd geboren, aangezien het de vorige keer gruwelijk mis ging.

De 33-jarige Ianculescu deed in 2018 mee aan de Olympische Winterspelen van Pyeonchang. Op de 500 meter liet ze geen onuitwisbare indruk achter met een 31e plaats. In de jaren die volgden, kwam er geen verbetering, waardoor ze overstapte naar wielrennen. Dat doet ze sinds 2021. Ianculescu verkoopt pikante beelden op OnlyFans om dat te bekostigen.

Bij het beoefenen van haar nieuwe sport ging het eerder dit jaar flink mis. Bij een criterium in het Duitse Keulen viel Ianculescu hard, waardoor ze haar stuitje brak. De eerste twee weken mocht ze alleen staan of liggen, niet zitten. Nadat ze weer op de been was, keerde ze terug naar Canada om verder te werken aan haar herstel.

Terugkeer naar Europa

Al snel zat ze weer op de fiets en bond ze haar schaatsen om. Nu kan de Canadese bezig zijn met wat ze het liefst doet: sporten. Daarvoor keert ze terug naar Europa, zo laat ze weten - en is te zien - op Instagram. Ze geeft in Milaan workshops in samenwerking met de Olympische Spelen, aangezien daar over ruim vier maanden de Winterspelen beginnen.

'Bijna thuis in Europa', plaatste Ianculescu bij een foto in het vliegtuig. 'Vraag me niet welke of waarom ik drie plaatsen thuis noem , maar dit is mijn norm. 'Ja ik woon op drie plaatsen. Mensen doen dat. Binnenkort zijn het er vier', verzekert ze. Ianculescu voelt zich prettig bij het Europese leven. 'Ik kan me kleden als dakloze, of slettiger dan de derde Roemeense vrouw van Borat, en het wordt nog steeds als normaal beschouwd.'

Samen met bekende wielrenner

Overigens landde Ianculescu op Heathrow, een van de vele vliegvelden in Londen. Dat is de hoofdstad van Engeland, wat officieel geen onderdeel is van de Europese Unie. Technisch gezien is de Canadese nog niet helemaal terug in Europa. Wie dat wel is, is de Oostenrijkse wielrenner Felix Gall. De vriend van Ianculescu werd dit jaar vijfde in het algemeen klassement van de Tour de France. En achtste in La Vuelta a España.