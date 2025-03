Veelbesproken Irene Schouten nodigt klasgenoten middelbare school uit voor tv-programma

Schaatsster Irene Schouten is binnenkort op televisie te zien samen met klasgenoten uit haar middelbare schooltijd. De drievoudig olympisch kampioene was de afgelopen het tijd het middelpunt van een ruzie met haar ploeg AH Zaanlander. Een reünie met haar klasgenoten zorgt voor de nodige ontspanning.

Die media-aandacht zal met de komende televisie-uitzending niet snel verdwijnen, al is het onbekend of de ruzie ook daar besproken wordt. Schouten was eigenlijk gestopt met schaatsen, maar stapte begin dit jaar toch weer de schaatsbaan op tijdens een marathonwedstrijd. Hier was haar coach Jillert Anema het absoluut niet mee eens.

Een heuse schaatsrel volgde. Anema verkondigde in de media dat er een breuk tussen zijn team en Schouten op komst was. De schaatsster zou zich namelijk niet aan de voorwaarden in haar contract hebben gehouden. Schouten en haar management waren het daar echter niet mee eens. De schaatsster heeft nog een contract tot en met 2026 bij haar team en het is nog altijd onduidelijk hoe het in de toekomst verder zal gaan.

Tv-programma Irene Schouten

Een stukje ontspanning heeft Schouten wellicht kunnen vinden bij de opnames van De Klassenavond. In dit nieuwe programma dat te zien is op SBS6 organiseert presentator Rob Kamphues samen met bekende Nederlanders Gerard Joling, Irene Schouten, André Hazes, Rico Verhoeven, Katja Schuurman en Armin van Buuren een klassenavond. Het Talpa-programma is daarmee vrijwel identiek aan De reünie, dat al jarenlang te zien is bij de NPO.

'De indrukwekkende, hilarische en soms ontroerende verhalen die uit deze gesprekken voortkomen, worden afgewisseld met video’s en foto’s van hun middelbareschooltijd. Rob gaat ook op pad met de BN’ers – naar een locatie gelinkt aan hun schooltijd of een plek die later in het leven een belangrijke rol is gaan spelen', wordt het programma beschreven in een persbericht.

Het programma is vanaf zondag 13 april om 21:30 uur wekelijks te zien. In de eerste aflevering staan Gerard Joling en zijn klasgenoten centraal. Wanneer Schouten op televisie is te zien, is nog onbekend.

Rob Kamphues

Presentator Kamphues is vooral bekend als gezicht van het Ziggo Sport Formule 1 Café, het programma dat hij jarenlang presenteerde. Voordat het nieuwe F1-seizoen startte, vertrok Kampues bij Ziggo Sport en werkt sindsdien voor SBS en Viaplay.