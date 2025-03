Veelbesproken schaatspak Irene Schouten levert na spannende strijd mooi bedrag op voor bijzonder doel

De comeback van Irene Schouten op het ijs vorige maand zorgde voor flink wat rumoer. De schaatsster verscheen namelijk niet in de kleuren van haar team, maar droeg voor het goede doel een speciaal schaatspak. Dat unieke exemplaar is inmiddels geveild en heeft na een ware biedingsoorlog een heel mooi bedrag opgeleverd.

Schouten beviel in december van een zoontje en stond drie maanden later alweer op het ijs. Hoewel ze nog altijd onder contract staat bij Team Albert Heijn-Zaanlander reed ze niet in een outfit van die ploeg, maar in een volledig zwart schaatspak met het logo van de Hersenstichting.

De keuze voor dat goede doel op haar pak was niet zomaar, want haar moeder Jolanda werd jaren geleden getroffen door een hersenbloeding en heeft sindsdien intensieve zorg nodig. Door haar carrière als topsporter was het heel moeilijk om tijd te vinden om voor haar moeder te zorgen en dat was dan ook een van de redenen waarom Schouten ruim een jaar geleden abrupt een punt achter haar loopbaan zette.

Biedingsoorlog

Om geld op te halen voor het goede doel besloot Schouten om het zwarte pak van haar comeback te veilen. Mensen konden tot en met dinsdagavond bieden op haar pak en lange tijd leek het een paar honderd euro op te leveren, maar er ontstond in de laatste minuten een ware biedingsoorlog.

In de slotfase dreven een paar geïnteresseerden de prijs nog even flink op en uiteindelijk stopte de teller op het mooie bedrag van 1880 euro. Dat gaat volledig naar de Hersenstichting. Op die manier hoopt Schouten een steentje bij te dragen aan onderzoek en ondersteuning voor mensen met een hersenaandoening.

Rel

Het pak voor het goede doel was natuurlijk een bijzonder initiatief van Schouten, maar zorgde wel voor flink wat heisa in de schaatswereld. Coach Jillert Anema vond dat Schouten langer had moeten wachten met haar terugkeer en besloot haar dus ook niet op te stellen namens zijn ploeg voor de marathon, maar de schaatsster schreef zich vervolgens op eigen houtje in voor de wedstrijd.

Anema overviel zijn pupil vervolgens door in de media te verkondigen dat er een breuk tussen zijn team en Schouten op komst was. De schaatsster zou zich namelijk niet aan de voorwaarden in haar contract hebben gehouden. Schouten en haar management zijn het daar echter niet mee eens. De schaatsster heeft nog een contract tot en met 2026 bij haar team en het is voorlopig nog onduidelijk hoe het in de toekomst verder zal gaan.