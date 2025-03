Veelbesproken OnlyFans-model gaat viraal in voetbalshirt van Nederlandse club

OnlyFans-model Bonnie Blue heeft tijdens haar vakantie in Mexico een groep Nederlandse voetbalsupporters ontmoet. In een video op Instagram is te zien hoe het bekende Engelse model een shirt van een Eredivisie-club krijgt overhandigd en deze meteen aantrekt.

Blue is momenteel op vakantie in de Mexicaanse badplaats Cancun, waar ze een bijzondere ontmoeting had met een groep NAC Breda-fans. De fans legden het moment vast in een video, waarin ze het bekende OnlyFans-model een NAC-shirt overhandigden dat ze meteen aantrok. De beelden zijn inmiddels viraal gegaan en worden volop gedeeld door de supporters. Een van de reacties op X luidde: "Het feit dat dit echt is, vind ik oprecht bizar, haha."

Topschaatser van Nederlandse ploeg kiest voor spraakmakende samenwerking met OnlyFans: 'Het moet uniek zijn' Bart Swings heeft een nieuwe hoofdsponsor te pakken waarmee hij de wereldtitel op de massastart wil veroveren. En dat is er eentje in de categorie die niet vaak voorkomt. De Belgische topschaatser van Team IKO-X2O is de samenwerking aangegaan met socialemediaplatform OnlyFans.

Blue werd in januari wereldwijd bekend door een opvallende stunt, waarbij ze claimde op één dag met maar liefst 1057 mannen het bed te hebben gedeeld. Haar 'wereldrecord' zorgde voor veel media-aandacht en sindsdien is ze een veelbesproken figuur op sociale media.

Het feit dat dit echt is, vind ik oprecht bizar hahahaha#NACpraat pic.twitter.com/rQMdrIgcZu — 3e Helft Hooligan (@3eHelftHooligan) March 24, 2025

NAC Breda, de club die door de fans werd vertegenwoordigd, reageerde kort op de video op Instagram met een bericht waarin de gele en zwarte clubkleuren werden benadrukt. De Eredivisie-club hervat de competitie aanstaande zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.

