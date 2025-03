Vloekende teamgenoot Frenkie de Jong zet de toon voor kraker tegen aartsrivaal Argentinië

Een wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië kent altijd al genoeg motivatie, maar Raphinha kiest ervoor om de spanning extra op te voeren voor het treffen tussen de twee Zuid-Amerikaanse grootmachten. De Barcelona-aanvaller, die dit seizoen in topvorm verkeert, staat dinsdagnacht aan de aftrap en waarschuwt de wereldkampioen alvast.

"We zullen Argentinië verslaan, dat staat vast," zei Raphinha in een gesprek met Braziliaanse legende Romário. De oud-PSV’er, die het gesprek aanstak, stookte de boel alvast op door te zeggen: "F*ck them," waarop de ploeggenoot van Frenkie de Jong bevestigde: "Ja, f*ck them."

"Nu moeten we winnen," stelt Raphinha, die terugdenkt aan de vorige ontmoeting. In het Maracanã kwam de wereldkampioen al eerder op bezoek. Toen won Argentinië, waardoor Brazilië nu op jacht is naar eerherstel. Romário was duidelijk: "Nu moet je ze verslaan, nu moet je ze pijn doen. Die klootzakken."

'Wedstrijd wordt op het veld uitgevochten, niet daarbuiten'

"De vorige keer liep het niet zoals ik had gehoopt," vertelde Raphinha, die tot nu toe elf keer scoorde in 32 interlands. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd kwam bondscoach Dorival Júnior terug op de uitspraken van zijn aanvaller. Hij stelde dat, ondanks de rivaliteit, er altijd respect zal zijn tussen de twee teams. "Er zal op het veld gestreden worden, maar er zal respect zijn tussen beide teams. We spelen tegen de wereldkampioen en de winnaar van de Copa América."

Dorival maakte duidelijk dat de woorden van Raphinha zijn persoonlijke mening waren en niet de visie van het team. "Een voetbalwedstrijd wordt op het veld beslist. 22 topatleten staan op het veld. Het wordt een mooie wedstrijd, die op het veld uitgevochten zal worden, niet daarbuiten."

Lionel Messi ontbreekt in cruciaal duel

Lionel Messi heeft zich niet bij het Argentijnse nationale team gevoegd voor de laatste ronde van de WK-kwalificatiewedstrijden vanwege spierklachten. Ondanks zijn afwezigheid won Argentinië hun laatste kwalificatiewedstrijd tegen Uruguay met 1-0, dankzij een doelpunt van Thiago Almada.

Dinsdagnacht nemen Brazilië en Argentinië het tegen elkaar op in een cruciale kwalificatiewedstrijd voor het WK 2026. Brazilië komt de wedstrijd in met een 2-1 overwinning op Colombia, de nummer twee van de Copa América 2024, waarbij Raphinha en Vinicius Junior scoorden.