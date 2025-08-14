Venus Williams staat de afgelopen weken veel in de schijnwerpers. Het tennisicoon verraste met een terugkeer op de tour én is nu ook op bijzondere wijze geëerd door het merk Barbie, als een 'Inspiring Woman'.

Een inspirerende vrouw, dus. De 45-jarige Williams won in haar carrière zeven Grand Slams in het enkelspel en ook nog eens veertien in het dubbelspel met haar zus Serena. De Barbie-pop is gebaseerd op Venus' iconische Wimbledon-zege in 2007. In dat jaar schreef zij geschiedenis door te strijden voor gelijk prijzengeld in het tennis en werd zij de eerste tennisster die hetzelfde prijzengeld ontving als de winnaar bij de mannen.

Daarmee maakte zij de weg vrij voor toekomstige vrouwelijke atleten. Barbie heeft haar look van 2007 dan ook volledig nagemaakt, tot groene ketting en polsband aan toe. Williams had zelf een grote rol in het ontwerp, zodat de uitstraling van de pop zo goed mogelijk op haar lijkt.

'Barrières doorbreken'

Williams is dan ook enthousiast over het product. "Toen ik opgroeide, werd mij al vroeg geleerd dat alles mogelijk is met hard werken en doorzettingsvermogen. Die overtuiging heeft mij ertoe geleid om barrières te doorbreken en mijn platform te gebruiken om mij in te zetten voor zaken als gelijke verloning, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor degenen die na mij komen."

"Het is heel bijzonder om te worden geëerd als Barbie Inspiring Woman. Ik hoop dat deze pop jonge mensen aanmoedigt om groot te dromen, hun waarde te kennen en hun doelen met vertrouwen en hartstocht na te streven."

Terugkeer op US Open

Williams maakte onlangs sinds anderhalf jaar afwezigheid haar terugkeer. Dat maakte heel veel los en dus kon de organisatie van de US Open niet meer om de zevenvoudig grandslamkampioene heen. Het toernooi in New York heeft de Amerikaanse een wildcard gegeven voor haar thuistoernooi.

Williams zal daardoor voor de 24ste keer meedoen aan de US Open. Ze won het toernooi in 2000 en 2001, maar vloog er bij haar laatste drie deelnames in 2020, 2022 en 2023 direct uit. Het hoofdtoernooi bij de vrouwen begint op zondag 24 augustus en duurt tot en met zaterdag 7 september.

Dubbelspel

Eerder werd Williams ook al uitgenodigd voor het gemengd dubbelspel, waar ze samen met Reilly Opelka aan mee zal doen. De oude trainer van beide Williams-zussen, Rick Macci, verwacht dat Serena ook haar comeback zal maken. En misschien al wel later deze maand, in het dubbelspel met haar zus.

'Ik kreeg de vraag of Serena mee zal doen aan het dubbelspel met Venus op de US Open', schrijft hij. 'Mijn gevoel zegt van wel, want Serena kan altijd spelen, ook al is ze heel lang weggeweest. Haar service is nog steeds een van de beste op deze planeet en wanneer ze competitief ergens aan meedoet, is haar mindset van graniet.'