Venus Williams maakte onlangs na ruim een jaar afwezigheid haar comeback in het tennis en dat beviel haar duidelijk erg goed. De tennislegende heeft nu ook nog eens goed nieuws gekregen van de organisatie van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Williams speelde in juli in Washington voor het eerst in bijna anderhalf jaar weer een duel op het hoogste niveau en ze won toen verrassend van landgenote Peyton Stearns, die op dat moment de nummer 35 van de wereld was. De 45-jarige Williams liet daarmee zien dat ze nog altijd een aardig balletje kan slaan. Ze verloor vervolgens wel in de tweede ronde en ging afgelopen week op het WTA 1000-toernooi van Cincinnati ook direct onderuit.

De terugkeer van Williams maakte heel veel los en dus kon de organisatie van de US Open niet meer om de zevenvoudig grandslamkampioene heen. Het toernooi in New York heeft de Amerikaanse een wildcard gegeven voor haar thuistoernooi.

Williams zal daardoor voor de 24ste keer meedoen aan de US Open. Ze won het toernooi in 2000 en 2001, maar vloog er bij haar laatste drie deelnames in 2020, 2022 en 2023 direct uit. Het hoofdtoernooi bij de vrouwen begint op zondag 24 augustus en duurt tot en met zaterdag 7 september.

Gemengd dubbelspel

Dat Williams een wildcard voor het vrouwenenkelspel heeft gekregen, zat er al wel aan te komen. Ze ontving eerder ook al een uitnodiging voor het totaal gerenoveerde gemengd dubbelspel. Daar zal Williams op 19 en 20 augustus aan de zijde van de boomlange Reilly Opelka spelen. De Amerikaan is maar liefst 2,11 meter lang. Aan het evenement doen ook andere grote namen als Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Iga Swiatek mee.

Andere wildcards

In totaal mag de organisatie acht wildcards uitdelen. Naast Williams zijn er met Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman en Alyssa Ahn nog vrij Amerikaanse vrouwen uitgenodigd. Ook de Française Caroline Garcia en Talia Gibson uit Australië mogen meedoen.

Bij de mannen was er exact dezelfde verdeling qua nationaliteiten. De Amerikanen Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic en Darwin Blanch hebben een wildcard ontvangen en dat geldt ook voor Valentin Royer uit Frankrijk en de Australiër Tristan Schoolkate.

Dat er zowel bij de mannen als de vrouwen niet alleen Amerikanen, maar ook spelers uit Frankijk en Australië een uitnodiging hebben gekregen, heeft te maken met een overeenkomst tussen die drie nationale tennisbonden. Zij hebben onderling besloten elkaar spelers uit te nodigen op de Australian Open, Roland Garros en de US Open.