Océane Dodin maakte onlangs haar rentree op de WTA-Tour en wist direct de nodige ogen op zich gericht. De Franse tennisster stond lange tijd aan de kant vanwege fysieke problemen en bleek in die periode ook een ingrijpende operatie te hebben ondergaan. Daarmee blijkt ze zeker niet de eerste topsportster.

“Zelf ik heb er veel over nagedacht, twijfels, maar toch uiteindelijk niet gedaan”, grapt hockey-icoon Naomi van As in haar wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast bij het voorlezing van de stelling: een borstvergroting zou ik een topsportster altijd afraden. Haar oud-ploeggenote en co-host Ellen Hoog moet er even over nadenken en zegt dan: “Oneens, moeten ze lekker zelf weten. Wie ben ik om dat af te raden?"

Disbalans

“Dit gaat over de Franse tennisster Océane Dodin", legt Hoog uit. "Zij heeft tijdens haar carrière een borstvergroting genomen. Zij had heel erg last van disbalans en had een oorprobleem. Ze moest daarvan herstellen en dat duurde wel even. Toen dacht ze: een borstvergroting heb ik altijd al gewild, laat ik het maar nu doen. Liever nu, dan na mijn carrière. En ze is er helemaal blij mee en voelt zich niet uit balans nu ze weer mag tennissen.” Van As: “Ze valt niet naar voren.”

“Ze heeft geen last van haar rug”, weet Hoog. “Terwijl er ook juist een tennisster is geweest die haar borsten heeft laten verkleinen omdat ze last van haar rug had (Simona Halep, red.).” Van As: “Als je van nature grote borsten heb, zijn die dan zwaarder? Is vet zwaarder dan een implantaat?” Hoog: “Aan wie vraag je dit?” Van As lachend: “Hoezo weet je dit niet?” Hoog grappend: “Als ik wist dat dit soort vragen zouden komen, had ik me even ingelezen...”

'Ze is er trots op'

“Ze heeft niet ietwat grotere borsten…”, viel Van As op bij het zien van de foto's. Hoog: “Het zijn flinke kanonnen. Ze zijn niet te missen. Ze is er ook trots op, plaatst veel op sociale media. De chirurg waar ze het heeft laten doen, heeft haar verzekerd dat het haar tennisspel niet in de weg zal staan. Of ik het nou zou afraden, nee joh, moet ze lekker doen. Ze is er blij mee, krijgt er blijkbaar zelfvertrouwen van, dus waarom niet?”

Luciana Aymar

Volgens Hoog en Van As scheelt het dat Dodin toch al een jaar langs de kant stond door haar fysieke problemen. Dan schiet Hoog te binnen dat er wel wat hockeysters zijn geweest die een deel van het seizoen misten door plastische chirurgie.

“Luciana Aymar, een Argentijnse tophockeyster, die heeft een borstoperatie gedaan in de winterstop", vertelt ze. "Toen hadden we ook een toernooi en daar was zij toen niet bij.” Van As: “Toen heeft ze dus die nepjopen erin laten zetten?” Hoog: “Ja, toen kwam ze terug en was ze net zo goed als ervoor.”

Hot item

Van As: “Bij de Argentijnse speelsters was de drempel voor plastische chirurgie sowieso veel lager dan bij ons. Daar waren meer meiden die iets aan zichzelf hadden laten doen. Bij ons niemand.” “Klopt”, weet Hoog. “Dat was daar een hot item.”

Aymar (48) stond tussen 2000 en 2014 aan de absolute top van het internationale hockey. Met Argentinië werd ze onder meer twee keer wereldkampioen, een olympische titel zat er ondanks vier deelnames niet in. Wél werd ze maar liefst acht keer verkozen tot beste speelster van de wereld.

i Naomi van As (l) in duel met Luciana Aymar (2010). © Getty Images

Beluister de podcast

Hoog en Van As, onder meer tweevoudig olympische kampioenen hockey én goede vriendinnen, nemen elke maandag de sportweek door voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering onder meer aandacht voor de ophef in de hockeywereld na een opmerkelijke rode kaart, het gedoe rond toptennisser Tallon Griekspoor en borstvergrotingen in de topsport. Beluister de aflevering in je favoriete podcastapp of hieronder: