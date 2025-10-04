De Franse tennisster Océane Dodin (28) heeft bevestigd dat ze een borstvergrotende operatie heeft ondergaan. Volgens haar is ze de eerste op het WTA-circuit die zo'n ingreep heeft ondergaan. Maar daags na haar onthulling was er slecht nieuws voor Dodin.

In het noordoosten van Frankrijk wordt het tennistoernooi van Reims gehouden. Het evenement valt in de categorie W35, wat inhoudt dat de winnares 35 punten mag bijschrijven voor de WTA-ranglijst. Het totale prijzengeld ligt bij die toernooien rond de 30.000 euro.

Dodin had inmiddels twee rondes overleefd in Reims: ze zette Carolyn Ansari en Jenny Lim aan de kant. In de kwartfinale verloor ze tegen Manon Leonard de eerste set en stond ze in de tweede achter met 3-0. Toen besloot Dodin op te geven.

Pijn

In een story op Instagram geeft de Franse speelster uitleg over haar 'abandon'. Ze schrijft: "Ik moest de kwartfinales afbreken vanwege pijn aan mijn adductoren van het bovenbeen. Bedankt allemaal voor jullie steunbetuigingen. Ik zie jullie bij de W50 in Chebourg vanaf 14 oktober."

Dodin was ooit de nummer 46 van de wereld, in 2017. De jaren daarna zakte ze mede door lichamelijk ongemak weg. Op de grandslamtoernooien is de vierde ronde bij de Australian Open in 2024 haar beste prestatie. Dodin kampte jarenlang met duizeligheid en instabiliteit, vooral bij warm weer. Het oorprobleem dwong haar eind 2024 tot een lange stop.

In die periode besloot ze eindelijk te doen waar ze al jaren naar verlangde. "Ik wilde dit al heel lang", vertelt ze in gesprek met het Franse RMC Sport. "Omdat ik wist dat ik toch niet kon spelen, dacht ik: liever nu dan pas na mijn carrière."

Watermeloenen

Ze vreest niet dat ze met een vergrote boezem aan snelheid en wendbaarheid inboet op de tennisbaan. Dodin stelt dat ze nu heus geen 'watermeloenen' heeft. Volgens Dodin blijkt in de praktijk ook dat ze nergens last van heeft.

"Ze zijn niet klein, maar er zijn geschikte bh’s en ik voel me er prettig bij om ermee te spelen. Tot nu toe verloopt alles goed. Misschien ben ik wel de eerste tennisster die na een borstvergroting weer aan de slag gaat."