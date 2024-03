'Tom Egbers moet eerherstel krijgen, hij heeft hartproblemen gehad en zit helemaal in de put'

Tom Egbers hoort maandag of hij weer aan het werk mag bij de NOS. De presentator spande een kort geding tegen de omroep aan, omdat hij al een jaar op non-actief staat en weer aan het werk wil. Maandag is de uitspraak en collega-presentator Jack van Gelder hoopt op eerherstel.

Dat zei Van Gelder bij de talkshow De Oranjezondag op RTL. Egbers werd in maart 2023 op non-actief gezet door de NOS na onthullingen van anonieme bronnen dat hij grensoverschrijdend gedrag had vertoond op de werkvloer. Er volgden interne en externe onderzoeken, waarin de hele cultuur bij de publieke omroep de wind van voren kreeg. Egbers hoorde persoonlijk weinig concrete aanklachten tegen hem. Voor Van Gelder genoeg reden om het vroegere gezicht van Studio Sport eerherstel te geven.

"Ik vind in ieder geval dat hij het recht op arbeid weer terug moet krijgen. Hij moet eerherstel krijgen en door de voordeur naar buiten kunnen gaan na die veertig jaar dat hij daar gewerkt heeft", is Van Gelder eerlijk tegen Hélène Hendriks. "Hij heeft nu een jaar op non-actief gestaan. Hij heeft hartproblemen gehad en zit echt helemaal in de put."

'Hopelijk slaapt hij weer eens rustig'

Van Gelder haalt ook de onderzoeken aan, waarin stond dat Egbers geen enkele aangifte tegen zich heeft gekregen. "Ik hoop in ieder geval dat hij maandagavond eindelijk weer eens rustig kan gaan slapen en dat hij weer ergens mooie programma's mag gaan maken. Misschien geen Studio Sport meer, maar wellicht bij Andere Tijden Sport. Hij maakt schitterende documentaires."

PowNed

Een andere gast aan tafel, Rutger Castricum van omroep PowNed, is het roerend met Van Gelder eens en laat weten dat er direct plek is voor Egbers bij zijn omroep. "Hij kan bij ons meteen beginnen. Hij moet ook niet meer terug willen naar dat programmaatje Studio Sport. Andere mensen die daar sindsdien presenteren hebben laten zien dat het eigenlijk heel simpel werk is."