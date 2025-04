Dit is René van der Gijp: na bewogen privéleven laat oud-voetballer zijn lach en mening graag horen bij Vandaag Inside

René van der Gijp is een naam die bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Is het niet als oud-voetballer, dan is het wel van zijn boek 'Gijp' of zijn aanstekelijke lach als vast gezicht bij Vandaag Inside - en eerder Voetbal Inside. Dit is René van der Gijp, die niet wegloopt van een ruzie met Johan Derksen en privé al flink wat voor zijn kiezen kreeg.

Van der Gijp wordt op 4 april 1961 geboren in Dordrecht. Gijp is het neefje van de overleden Feyenoordlegende en clubtopscorer 'ome Cor' van der Gijp. Zelf kon René ook een aardig balletje trappen. Hij schopte het tot vijftien interlands voor het Nederlands elftal en speelde voor onder meer Sparta, PSV, Lokeren (in België) en Heerenveen. Van der Gijp deed mee aan de kwalificatiewedstrijden voor het legendarische EK 1988 van Oranje, maar op het toernooi zelf mocht hij niet meedoen.

Bekendheid als analist

Toch was het zijn baan als vaste gast van Voetbal Inside dat van Van der Gijp echt een bekende Nederlander maakte. Sinds jaar en dag vormt hij een vast trio met presentator Wilfred Genee en oud-voetballer Johan Derksen. Gijp won in 2011 met het programma de Gouden Televizier-Ring, al zat hij toen met een burn-out thuis.

Bij Vandaag Inside werd Van der Gijp een favoriet door zijn hilarische lach, 'ruzies' met Jan Boskamp en 'Manolevje'. De oud-voetballer lag regelmatig in een deuk als de dieptepunten van Stanislav Manolev bij PSV werden getoond. "Ik moet zeggen dat dat het enige is in mijn tv-carrière waar ik een beetje spijt van heb. Dat heb ik iets te lang doorgezet", zei Gijp er zelf ooit over.

Ophef

Maar het was niet alleen (letterlijk) lachen, gieren, brullen aan tafel bij Voetbal Inside en de latere varianten. Zo zat Van der Gijp eens verkleed als vrouw aan tafel. Hij bedoelde het als grapje op de Belgische journalist Bo Van Spilbeeck, die uit de kast was gekomen als transgender. "Voortaan wil ik verder als Renate", zei Van der Gijp met een stalen gezicht. Het leverde hem de nodige kritiek op, waarop hij reageerde: "Ik heb niks tegen homo’s, transgenders en lesbiennes. Het zal mij een zorg zijn wat ze doen. Onze kijkers weten heel goed wanneer het een grap is en ze zijn niet volslagen idioot. We zijn helemaal doorgeslagen in dit land."

Ruzie met Johan Derksen

Ook tussen Van der Gijp en Derksen, die elkaar al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kennen, botst het regelmatig. In 2024 nog zelfs. Zo noemde Van der Gijp zijn collega 'kinderachtig' en dreigde hij te stoppen met Vandaag Inside. "Ik ga niet meer aan tafel zitten met iemand die zijn eigen programma een kutprogramma noemt", zei Van der Gijp. Die woorden heeft hij nog niet waargemaakt, want na een kleine absentie vanwege een oogoperatie zit hij nog altijd aan tafel. Al is het vanaf nu nog maar vier dagen in de week in plaats van vijf.

Gewapende overval

Al had het niet veel gescheeld of de oud-voetballer had er wat minder florissant bij gezeten. Van der Gijp werd in 2020 voor zijn huis in Dordrecht aangevallen door drie mannen die waarschijnlijk uit waren op zijn Rolex. Het glas van Van der Gijps auto was echter dusdanig sterk dat de overvallers hem niet verwondden. Begin 2024 werden de mannen veroordeeld voor meerdere jaren gevangenisstraf.

Boeken

Kortom: genoeg gebeurd om een heel boek over te schrijven. Dat is al gebeurd door middel van de bestsellers Gijp (2013) en De wereld volgens Gijp (2016). Hierin vertelt hij niet alleen over zijn voetbalcarrière en baan als analist, maar ook over donkere periodes als het overlijden van zijn moeder en ex-levenspartner.

Opnieuw getrouwd

Want in 2016 overleed Daniëlle Sijthoff, met wie Van der Gijp begin deze eeuw een zoon kreeg, vrij onverwachts. Toen was het stel, dat een latrelatie had, overigens al niet meer samen. Tussen 1988 en 1995 was Van der Gijp getrouwd met Jacqueline Laats, de moeder van zijn eerste zoon. Zij bracht een boek uit vol aantijgingen richting Van der Gijp, zoals mentaal en fysiek geweld. Daar reageerde hij nooit op. In de zomer van 2020 hertrouwde Van der Gijp met Minouche de Jong.