Minouche van der Gijp heeft Johan Derksen en Wilfred Genee persoonlijk benaderd om de ontstane rel te sussen. De vrouw van ex-voetballer René van der Gijp had geëist dat Wierd Duk uit Vandaag Inside werd verwijderd na diens uitspraken over Israël en het conflict met Hamas in Gaza. Derksen waardeert het gebaar van Minouche zeer.

In zijn podcast Groeten uit Grolloo onthult Derksen dat mevrouw Van der Gijp een mail heeft gestuurd naar hem en de presentator van Vandaag Inside. "Ik ga niet uit privémails citeren, maar het was een leuke en verstandige mail. Ik heb wel een band met die Minouche, want we denken precies hetzelfde over de situatie in Gaza en de oorlogsmisdaden van Israël. Zij zit daar vol van en uit zich regelmatig op sociale media."

'Ze heeft mis gegokt'

Ze maakte volgens Derksen daarin één fout. "Ze heeft mis gegokt door dat heel persoonlijk te maken, door Wierd Duk daarop aan te spreken en te eisen dat hij uit het programma gezet wordt. Ze had moeten weten dat zij daar niet over gaat, maar ze brengt René daarmee in een vervelende positie. Het zal wel weer voorkomen dat René naast Wierd Duk moet zitten. Hij staat daar buiten, want hij is helemaal niet van de sociale media. Maar zij wel."

'Dat onderschrijf ik ook'

In de mail die bij Derksen en Genee op de digitale deurmat viel, schrijft Minouche van der Gijp volgens Derksen dat ze 'inmiddels begrijpt dat het verkeerd is gevallen en dat het pijnlijk was voor de onderlinge verhoudingen' in Vandaag Inside. "Maar wat ze schrijft (over de kwestie Israël, red.), onderschrijf ik ook. Maar ik ben niet zo dat ik nu zeg: 'dat wijf moet d'r bek houden en waar bemoeit ze zich mee'. Ze heeft, zoals iedere Nederlander, het volste recht om haar mening te ventileren op sociale media."

'Uit de bocht gevlogen'

Daarin deelt Derksen zelfs de mening van de vrouw van René van der Gijp. "Als ik zie wat voor bocht er op sociale media staat, dan is dit gewoon een genuanceerde mening. Ze is alleen wat uit de bocht gevlogen door zich met het personeelsbeleid te bemoeien. Ze moet actie blijven voeren voor haar ideeën over Gaza en Israël, ze moet het alleen niet in verband brengen met de werkgever van haar man."