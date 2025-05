Verguisde Salt Bae misdraagt zich wéér bij sportwedstrijd: internetmeme zorgt opnieuw voor woede en irritatie

Ooit werd de Turkse chefkok Nusret Gökce, beter bekend als Salt bae, een wereldberoemde meme nadat hij op een rare manier zout over eten strooide. Tegenwoordig staat hij echter bekend als een man die graag de aandacht naar zich toetrekt bij sportwedstrijden. Zo heeft hij zich afgelopen weekend weer misdragen.

Misschien herinner je het nog wel: Salt Bae kwam na de WK-finale van 2022 het veld op om de wereldbeker aan te raken, iets wat hij eigenlijk helemaal niet mocht. De Turkse chef zocht echter niet alleen de trofee op, hij zocht ook aandacht bij sterren als Lionel Messi. Salt Bae trok toen meerdere malen aan de arm van de Argentijn, die daar niet helemaal van gediend was. Ook viel hij enkele andere spelers zoals Lisandro Martinez en Cristian Romero lastig.

Er ontstond veel ophef door de acties van de Turk. Zo was ook de wereldvoetbalbond FIFA niet te spreken over de opdringerige Salt Bae. Door zijn acties werd hij uiteindelijk verbannen bij meerdere sportevenementen, zoals bij de Amerikaanse US Open Cup (het oudste, nog bestaande Amerikaanse voetbaltoernooi).

EuroLeague

Maar lang niet ieder sporttoernooi heeft de kok op de zwarte lijst gezet. Zo was Gökce afgelopen zondag aanwezig bij de finale van de EuroLeague, de grootste professionele basketbalcompetitie van Europa.

Fenerbahce won de finale van AS Monaco met 81-70. Na de overwinning mocht Fenerbahce-speler Wade Baldwin aanschuiven voor een interview, maar dat interview werd gekaapt door Salt Bae. Hij feliciteerde de speler nog netjes, maar Baldwin en de journalisten lachten als een boer met kiespijn. Ze waren duidelijk niet blij dat hij zich kwam mengen in het gesprek.

Salt Bae made a surprise appearance to congratulate Wade Baldwin and Nicolo Melli 🔥



He also showed big love and support for Fenerbahce in classic Salt Bae fashion 🧂💛💙#F4GLORY pic.twitter.com/wyRispehI9 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2025

Enkele momenten later was het weer raak. Salt Bae zag de trofee, en moest deze uiteraard even omhoog houden. De Turkse chef plaatste hier trots beelden van op zijn Instagram.

Boze reacties

Op sociale media reageren mensen, net zoals na de WK-finale van 2022, gepikeerd op de acties van Salt Bae. "Waarom is deze clown hier?", reageert iemand. "Waarom moet hij steeds overal opduiken. Alsjeblieft, ik wil deze man nooit meer zien", reageert een ander. Vrijwel niemand is positief over zijn aanwezigheid.

Salt Bae

Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae, verwierf wereldwijde bekendheid in 2017 toen een video waarin hij op unieke wijze vlees bereidde massaal werd gedeeld op internet. Hij heeft meerdere restaurants over de hele wereld, waar regelmatig beroemdheden langskomen om te eten. Voor een maaltijd bij een van zijn restaurants mag je echter een goed gevulde portemonnee hebben. De gerechten zijn namelijk niet goedkoop.