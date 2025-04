Mohamed Salah niet gediend van onverwachte actie van teamgenoot tijdens titelviering Liverpool

Er ontstond enige ophef rondom een incident tussen Mohamed Salah en zijn teamgenoot Darwin Núñez tijdens de titelviering van Liverpool. Núñez leek een drankje over de Egyptenaar te gieten, wat voor verwarring zorgde, aangezien Salah geen alcohol drinkt vanwege zijn islamitische geloof. Fans merkten op dat de situatie mogelijk ongemakkelijk was voor Salah, die zichtbaar niet enthousiast reageerde op het gebaar van Núñez.

Liverpool verzekerde zich zondag van de Premier League-titel dankzij een overtuigende 5-1 zege op Tottenham, waarin Salah een belangrijke rol speelde door zelf een doelpunt te scoren. De overwinning bezegelde hun 20e landstitel en de vreugde op Anfield was enorm. Echter, na de wedstrijd ontstond er enige verwarring rondom een incident tussen Salah en Núñez.

Verwarring na actie van Darwin Núñez

Tijdens de titelviering op het veld leek de Uruguayaanse spits drank over Salah te gieten. Gezien Salah’s geloofsovertuigingen, waarbij hij geen alcohol consumeert, leidde het gebaar tot verwarring. Hoewel het drankje alcoholvrij bleek te zijn, werd het gebaar van Núñez door sommige fans als ongepast ervaren.

Salah reageerde zichtbaar ongemakkelijk op het gebaar, wat leidde tot gemengde reacties op sociale media. Waar sommigen het incident als onbedoeld beschouwden, vonden anderen het niet respectvol. Zeker gezien het feit dat Liverpool in het verleden alcoholvrije alternatieven gebruikten uit respect voor het geloof van de voetballers.

Salah onmiskenbare schakel in kampioenschap

Salah was dit seizoen essentieel voor Liverpool, met 28 doelpunten en 18 assists in de Premier League. Zijn prestaties waren cruciaal voor de titelwinst, waarbij hij regelmatig beslissende bijdragen leverde. Als één van de topaanvallers in Engeland blijft hij van groot belang voor het succes van de club.

Eerder deze maand verlengde Salah zijn contract bij Liverpool tot 2027, waarmee hij zijn toekomst aan de club verzekerde. Met een wekelijks salaris van 380.000 pond blijft hij een van de bestbetaalde spelers in de Premier League. De contractverlenging kwam als een enorme opluchting voor zowel trainer Arne Slot als de Liverpool-fans, die zich nu geen zorgen meer hoeven te maken over zijn vertrek. Salah blijft de komende jaren het boegbeeld van de club, waar hij sinds 2017 zijn stempel heeft gedrukt en een van de grootste spelers uit de geschiedenis is geworden.

